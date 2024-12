Napoli, colpo in difesa: affare con il Manchester

Un nuovo duello a distanza tra Napoli e Manchester: spunta l’affare decisivo con l’annuncio dalla Spagna. Ecco tutta la verità da conoscere in ottica futura

Napoli, la nuova mossa in Premier League: colpo Manchester

Un nuovo intreccio da urlo in vista della prossima stagione. Il Napoli continua a pensare a nuovi innesti di qualità in ottica futura: ecco il duello a distanza con il Manchester United.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Manchester United vuole subito l’affare del terzino spagnolo del Girona, Miguel Gutierrez. Lo stesso manager dei Red Devils, Amorim, ha dato l’ok per il trasferimento del giocatore seguito a lungo anche dal Napoli: lui è la prima scelta per rinforzare la difesa del Manchester già a partire da gennaio.

Il contratto di Gutierrez scadrà nel 2025 e così il top club inglese vorrebbe avere uno sconto dai 35 milioni della clausola. Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di mercato per puntellare la rosa azzurra a disposizione di Antonio Conte. ADL vorrebbe subito rinforzare la squadra azzurra dopo un inizio entusiasmante in casa Napoli: ecco l’affare Gutierrez pronto a lasciare definitivamente il Girona.

Il ds Manna dovrà continuare a monitorare attentamente nuovi profili di calciomercato per regalarli subito a Conte. Un momento decisivo della stagione per programmare il futuro della squadra azzurra. Il Napoli vuole tornare subito in Champions League per vivere notti da sogno al Maradona.

Gutierrez è pronto a voltare in Premier League per vestire la maglia del Manchester United: la rivoluzione di Amorim è appena iniziata. Il presidente De Laurentiis cercherà subito di chiudere nuovi affari nella sessione invernale: un nuovo intreccio decisivo con il top club inglese. Il terzino spagnolo vuole immediatamente voltare pagina in ottica futura.