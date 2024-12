Dal Napoli all’Inter: si chiude a gennaio, c’è la conferma

Novità importanti per quanto riguarda i partenopei. Un affare potrebbe concludersi in davvero poco tempo: arrivano le prime conferme

In casa Napoli si lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’idea da parte del tecnico dei partenopei è quella di avere sin da subito giocatori pronti per alzare il livello e naturalmente tenere il passo delle prime. La doppia sconfitta contro la Lazio ha sicuramente fatto venire meno delle certezze e confermato che la rosa ha bisogno di innesti per alzare il livello e sognare in grande anche nella seconda parte della stagione.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli ha individuato il principale rinforzo per il prossimo calciomercato e non è da escludere già un tentativo a gennaio. Una ipotesi molto difficile sia per la concorrenza che per altri motivi, ma il calciatore piace e a questo punto Manna potrebbe decidere di muoversi già in questo weekend per magari accontentare il proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: si accelera, obiettivo chiudere subito

La concorrenza dell’Inter non fa stare tranquillo il Napoli e per questo motivo non è da escludere che già in questo weekend Manna si possa muovere per capire la reale fattibilità dell’operazione. Si preannuncia una trattativa complicata per diversi motivi, ma un tentativo ci sarà e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Alessandro Surza, giornalista di UdineseTV, ai microfoni di 1 Station Radio ha confermato l’interesse del Napoli nei confronti di Bijol e i partenopei potrebbero magari già nelle prossime ore approfittare del match di campionato per fare un sondaggio. Si tratta di una operazione difficile per diversi motivi e a questo punto non possiamo escludere sorprese di calciomercato. Il giocatore comunque piace e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca a gennaio oppure il tutto sarà rinviato a giugno.

Ricordiamo che su Bijol c’è anche l’interesse dell’Inter e a questo punto il giornalista non un vero e proprio testa a testa tra i nerazzurri e il Napoli per arrivare alla fumata bianca magari già durante il calciomercato invernale. La sicurezza in casa Udinese è che il giocatore sarà ceduto entro l’estate. La speranza è che si possa arrivare fino a giugno con lui, ma le due squadre sono al lavoro per strapparlo ai bianconeri e regalarsi un colpo di livello.