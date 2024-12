Raspadori in Serie A: scambio decisivo, arriva l’annuncio

Il futuro dell’esterno continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E in queste ultime ore è spuntata l’ipotesi di uno scambio

Ultime settimane di Raspadori con la maglia del Napoli? Questa è una domanda che i tifosi partenopei (e non solo) si fanno ormai da tempo, ma alla quale nessuno riesce a dare una risposta. Il poco minutaggio fa pensare sicuramente ad un suo addio nelle prossime settimane anche se per il momento nessuno si preferisce sbilanciare e a questo punto non ci resta aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

La volontà di Conte sin da subito è molto chiara: ovvero quella di non indebolire la squadra. La partenza di Raspadori costringerebbe i partenopei ad intervenire sul calciomercato e per questo motivo si parla tanto della possibilità di uno scambio. E nelle ultime settimane c’è un annuncio molto importante sul destino del giocatore ex Sassuolo.

Calciomercato: Raspadori in Serie A, annuncio improvviso

Il futuro di Raspadori è assolutamente tutto da scrivere. Il Napoli non vorrebbe cederlo per questioni anche di sostituti, ma la volontà del giocatore di avere maggiore spazio sta portando le parti a ragionare sulla possibilità di separarsi anche con la formula del prestito visto che si tratta di una sessione invernale dove è molto difficile chiudere affari importanti dal punto di vista economico.

Nelle ultime ore si è parlato molto di Roma, ma sul giocatore c’è anche il forte interesse della Juventus. Giulia Borletto, giornalista di tuttojuve e Radio Bianconera, ai microfoni di Luca Cerchione ha smentito l’ipotesi di uno scambio con Danilo non chiudendo comunque alla possibilità di un arrivo dell’attaccante in bianconero. L’ipotesi è quella dell’inserimento di un altro calciatore e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se ci sarà l’opportunità di arrivare alla fumata bianca.

Il nome che potrebbe rientrare nella trattativa è quello di Fagioli anche se, almeno per il momento, non sembrano esserci contatti diretti tra Juventus e Napoli per questa operazione di calciomercato. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio la fattibilità dell’affare e se Raspadori potrà davvero vestire la maglia della Juventus. La Roma resta comunque alla finestra con Ranieri che spera di poter contare sul calciatore.