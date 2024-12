Napoli: ritorno a zero, si chiude in estate

Indiscrezione di calciomercato sul Napoli molto importante. Una trattativa potrebbe chiudersi a zero già la prossima estate. Tutte le novità

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato e in queste ultime ore è spuntata una indiscrezione di calciomercato molto importante e che fa sognare i tifosi. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma sappiamo bene come ADL inizia a guardare con attenzione alle occasioni che si potrebbero presentare a zero e c’è una ipotesi che in questo momento resta assolutamente da tenere in considerazione.

Secondo quanto da areanapoli.it, il Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe decidere di andare con forza su un calciatore che conosce molto bene l’ambiente partenopeo. Ad oggi è una suggestione più che altro, ma i tifosi partenopei un giorno sperano di vederlo ancora una volta in azzurro e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio cosa potrà succedere in questa vicenda.

Calciomercato Napoli: idea a sorpresa, i dettagli

L’obiettivo del Napoli è quello di rendere la squadra ancora più forte. Ma per farlo Conte ha chiesto giocatori in grado non solo di alzare il livello di qualità, ma che sposano alla perfezione il progetto partenopeo. E questo lo farebbe alla perfezione uno dei calciatori che da tempo è entrato nel cuore dei tifosi partenopei.

Stando alle indiscrezioni di areanapoli.it, durante il calciomercato estivo il Napoli potrebbe decidere di tornare con forza sulla pista Mertens. Il belga, che ha un rapporto molto forte con tutto l’ambiente partenopeo, è in scadenza con il Galatasaray e fino a questo momento non c’è nessuna trattativa sul rinnovo. Si tratta, quindi, di una ipotesi da tenere in considerazione anche se per il momento si tratta più di una suggestione che di altro. La strada è sicuramente molto lunga e per questo motivo non può essere esclusa nessuna pista.

La volontà da parte di Mertens in questo momento è quella di continuare con il Galatasaray. Ma se i turchi dovessero cambiare la propria strategia, non è da escludere che si possa decidere di tornare a Napoli. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se alla fine si potrà oppure no concretizzare un ritorno che in questo momento fa sognare principalmente i tifosi partenopei.