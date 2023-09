Dal Napoli al Galatasaray: sta per raggiungere Mertens

Dal Napoli ai turchi del Galatasaray, sarebbe ormai questione di ore: raggiungerà quindi Dries Mertens ad Istanbul.

Il Galatasaray potrebbe diventare ancora più ‘italiano’ dopo l’annuncio dell’ennesimo acquisto derivante dalla Serie A. Il nuovo arrivo non troverà in Turchia anche Nicolò Zaniolo, partito poche settimane fa alla volta dell’Aston Villa, ma incontrerà diversi ex del campionato italiano ed anche Dries Mertens, ovviamente bandiera del Napoli per diverse stagioni.

Il folletto belga ha giocato con la divisa azzurra dal 2013 al 2022 diventando uno degli idoli indiscussi del pubblico partenopeo. Si dice che tra l’altro anche dopo il trasferimento non abbia abbandonato la sua casa napoletana cui pagherebbe ancora l’affitto per tornare in città ogni volta che può. L’attaccante che a Napoli vestiva il numero 14, ha giocato con la divisa partenopea, 397 gare andando in gol per 148 volte.

Ultim’ora, vola in Turchia: dal Napoli al Galatasaray

Non ha lasciato lo stesso ricordo di Mertens, il calciatore che starebbe per arrivare agli Aslanlar, ma resterà comunque per sempre anche lui nel cuore dei tifosi azzurri per aver vinto lo scudetto del 2023. Si tratta infatti del centrocampista centrale, Tanguy Ndombélé, ventiseienne tornato dal prestito in Italia e di proprietà del Tottenham Hotspur.

Gli inglesi hanno provato a liberarsi dell’ingaggio dell’ex napoletano che ormai è fuori dai piani del club e quindi fuori rosa. Sembrava che nelle ultimissime ore di mercato ci stesse provando l’Inter ma probabilmente i tempi erano troppo stretti per raggiungere un accordo. Quella all’ombra del Vesuvio resta quindi l’unica esperienza italiana del classe ’96 che spera ora di rilanciarsi nella Süper Lig.

Secondo quanto twittato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il centrocampista avrebbe già svolto parte delle visite mediche e starebbe arrivando ora in città per porre la propria firma sul contratto di un anno del Galatasaray. Il francese infatti dovrebbe restare in prestito fino a giugno del 2024, ma nell’accordo ci sarebbe anche il diritto di acquisto da parte dei turchi.

Ndombélé ha contribuito alla vittoria del tricolore partenopeo con 30 gare ed un gol in Serie A, anche al raggiungimento da parte della squadra di Spalletti dei Quarti di Finale di Champions League, dove fu presente per 9 volte con un gol. Una sola presenza poi in Coppa Italia con la divisa napoletana. Lui e Mertens non hanno mai giocato insieme, ma sicuramente avranno cose interessanti da raccontarsi.