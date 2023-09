Faccia a faccia De Laurentiis-Garcia: c’è un problema

La sconfitta del Napoli contro la Lazio rimediata al Maradona non è piaciuta a nessuno. Ovviamente neanche al presidente De Laurentiis, che ha voluto un confronto con Garcia

Nessuno si aspettava la sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio. Eppure al “Maradona” è arrivata la formazione che ha chiuso lo scorso campionato al secondo posto. E inoltre, che ha battuto gli azzurri di Spalletti, sempre a Fuorigrotta.

Vero che erano circostanze diverse, visto che il Napoli all’epoca aveva già lo scudetto in tasca, ma dal punto di vista tattico Sarri riuscì a imbrigliare anche l’ex allenatore, oggi alla guida della nazionale. La squadra partenopea ha giocato un ottimo primo tempo, creando molte occasioni da gol ma senza riuscire a concretizzarle. Poi nel secondo tempo un vero e proprio crollo, con la Lazio chiusa e pronta a ripartire. Il Napoli, invece, è apparso allungato e spaccato, concedendo ampi spazi agli avversari.

Qualche giocatore sembrava nettamente spaesato, e si è visto perfino una certa difficoltà a mantenere la linea della difesa. Infine, il risultato poteva essere anche più pesante, visti i due gol annullati ai biancocelesti per fuorigioco. Insomma, un mezzo pasticcio, che ha fatto preoccupare i tifosi. Ritardo di condizione emerso soprattutto nella seconda parte di gara. Poi ci ha messo qualcosa anche Garcia, con dei cambi non indovinati che non sono riusciti a imprimere la svolta.

Confronto tra Garcia e De Laurentiis dopo la sconfitta con la Lazio

Chiaro che il presidente Aurelio De Laurentiis, che era in tribuna al “Maradona” non poteva restare indifferente. L’impressione di un Napoli brutto e in difficoltà è stata lampante e indiscutibile. Come racconta “Il Mattino”, immediatamente dopo la fine della partita il presidente azzurro è sceso negli spogliatoi per parlare con l’allenatore. Un semplice confronto, una richiesta di spiegazioni. Nulla, però, di perentorio e severo. Di certo non una discussione, ma solo una chiacchierata in modo disteso. Infatti, come si legge sul quotidiano, il presidente ha voluto rincuorare il tecnico, ribadendo di sapere che occorrerà un po’ di tempo.

Normale che non sia mancata una richiesta di spiegazioni, ma senza drammi e senza alcun tipo di tensione. A quanto pare la conclusione condivisa è il ritardo di condizione dopo i pesanti carichi di lavoro estivi. Garcia infatti ha messo “benzina” per mantenere una buona condizione fisica per tutta la stagione, evitando quel calo che fu evidente anche nel Napoli di Spalletti, che negli ultimi due mesi e mezzo di campionato appariva indubbiamente giù di tono.