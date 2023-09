Spacco esagerato: Zaira Nara da guardare con cautela

Una Zaira Nara da bollino rosso, da ammirare in tutto il suo splendore con cautela: vertiginoso spacco. Da non crederci!

Incurante della accuse di insensibilità, che le piovono addosso da più parti, Zaira Nara, sorella di Wanda, come ormai di pubblico dominio, impegnata in una lunga e difficile battaglia contro una grave malattia, continua a inondare il web e i social network di scatti che la immortalano in tutto il suo splendore e sex appeal.

“The show must go on”, recita una popolare massima, anche titolo di una delle hit della rock band dei ‘Queen‘ di Freddie Mercury. Lo spettacolo (della vita), nonostante tutto, deve andare avanti. Non si ferma neanche dinanzi all’improvvisa irruzione di un ‘ospite sgradito’, il più indesiderato.

Ma tant’è. Bisogna fare buon viso a cattivo gioco e andare avanti con la propria vita, il proprio lavoro. Ed è quello che cerca di fare Zaira Nara che, immaginiamo, seppure con il cuore gonfio di ansia e preoccupazione, continua a svolgere la propria professione di modella e influencer.

Zaira Nara, spacco vertiginoso: vietato ai deboli di cuore

Anche conduttrice televisiva, la sorella minore dell’ex nerazzurro Mauro Icardi, ora in forza ai turchi del Galatasaray, dà il meglio di sé durante gli shooting per i più prestigiosi brand dell’alta moda di cui è testimonial.

Vuoi per il suo fascino latino caliente, vuoi per le esclusive location che fanno da sfondo ai suoi shooting, ogni scatto di Zaira Nara scatena uno tsunami di emozioni. L’ultimo, poi, è da bollino rosso, assolutamente vietato ai deboli di cuore.

Inguainata in un tailleur nero traforato, capelli biondo platino al vento, spacco vertiginoso, anzi, ‘inguinale, le mani appoggiate al basamento su cui poggiano due colonne che richiamano quelle di un tempio greco, la modella e influencer argentina troneggia come una moderna imperatrice in un lussuoso salone in stile impero.

L’accoppiata tra la barocca bellezza del salone e quella sensuale di Zaira Nara è, come detto, un attentato alle coronarie. Impossibile restare indifferenti dinanzi a una tale esplosione di charme, bellezza e carica erotica.

E, infatti, i suoi follower hanno tempestato la foto in questione di ‘cuoricini’, complimenti ed entusiastici commenti anche se non è mancato chi ha sottolineato come il colore nero le doni di più di quello biondo. Eh sì, come la famosa sorella, anche Zaira per esigenze di lavoro cambia spesso la tinta della sua chioma (in questo caso indossa una parrucca come precisa in risposta al follower di cui sopra) al fine di non ‘stancare’ i suoi fan compensando la sovraesposizione con improvvisi cambi di look.

No, cara Zaira, non ce n’è bisogno. Che i tuoi capelli siano neri corvini o biondi platino o rosa shocking, grazie alle curve hot di cui ha fatto dono Madre Natura, te lo garantiamo, non ci stanchi mai!