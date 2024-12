Il Napoli paga la clausola: affare da 5 mln

Possibile novità importante in casa partenopea. Gli azzurri starebbero ragionando sulla possibilità di pagare la clausola rescissoria. I dettagli

In casa Napoli si inizia a guardare le opportunità che offre il calciomercato invernale e attenzione ad una novità che potrebbe cambiare le sorti della squadra partenopea. Stando alle indiscrezioni di calciomercato.it, c’è un giocatore che vorrebbe dire addio all’esperienza in Arabia Saudita e ritornare in Serie A già a gennaio.

Il Napoli lo aveva sondato il passato senza, però, arrivare alla tanto attesa fumata bianca. La prossima sessione di calciomercato è l’occasione giusta per ipotizzare un suo possibile ritorno in Serie A e magari i partenopei ci potrebbero fare un pensiero. Al momento si si tratta di una semplice ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere e se ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: occasione improvvisa, i partenopei ci pensano

Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi per diversi motivi. Ma un tentativo durante il prossimo calciomercato il Napoli lo potrebbe fare. La clausola rescissoria di 5 milioni di euro rappresenta forse l’occasione giusta per dare a Conte un rinforzo di qualità e un giocatore duttile. Naturalmente la strada è molto lunga e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime informazioni, Nandez si candida a rappresentare una occasione importante in questo calciomercato per il Napoli. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza di sei mesi in Arabia Saudita e la Roma ci pensa per rinforzare la rosa vista anche la presenza di Ranieri. La sua duttilità rappresenta forse la carta giusta anche per Conte e i partenopei e non è da escludere che un pensierino in ottica calciomercato invernale possa essere fatto. Ricordiamo che già in estate era stato seguito senza però esito.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli sta facendo tutte le valutazioni del caso e una decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane. Il calciomercato invernale è quello delle occasioni e l’ex Cagliari è una di queste. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potranno essere delle novità in questo senso oppure assisteremo ad una virata su altri obiettivi da parte dei partenopei.