Napoli, ancora Doveri: c’era rigore su Olivera – FOTO

Udinese–Napoli è destinata ad essere una partita delle polemiche. Il rigore assegnato ai friulani sin da subito ha fatto molto discutere nonostante il tocco con il braccio di Lobotka c’era. Il movimento, però, sembrava essere in protezione, ma il fischietto romano ha immediatamente indicato il dischetto e il Var ha confermato la scelta.

Una decisione che ha fatto salire la rabbia dei tifosi. C’era infatti un rigore non segnalato su Olivera ed ora toccherà agli esperti giudicare quanto fatto da Doveri. Di certo non è una partita facile per il fischietto romano e toccherà a lui trovare il bandolo della matassa nella ripresa. Il primo tempo non è stato sicuramente uno dei migliori per il fischietto romano per alcune scelte destinate a far discutere molto in futuro.

Napoli: errore di Doveri, cosa è successo

Non è stato un primo tempo facile per Doveri. Il rigore fischiato a Lobotka ha fatto scattare la rabbia dei tifosi del Napoli sia per il tocco leggero con il braccio del giocatore che per un fallo non dato a Olivera. Due pesi e due misure che sicuramente non hanno convinto i napoletani e a questo punto si vedrà anche cosa dirà Antonio Conte nel post partita. Diciamo che in questo periodo i partenopei non stanno avendo sicuramente fortuna con gli arbitri.

Il fallo su Olivera era netto e non è ancora chiaro come mai Doveri non ha fischiato il contatto. Sicuramente nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro anche grazie all’analisi degli esperti, ma le immagini parlano chiaro e il fallo di Zemura sembrava molto netto. Di certo si tratta di una situazione da verificare e vedremo anche come si comporterà Conte nel post partita.

Altra cosa da verificare è il motivo per cui Doveri ha fischiato per fermare il gioco e soccorrere Lovric mentre la palla era ancora in campo. Sicuramente anche in questo caso la gestione non è stata delle migliori e non ci resta che aspettare per capire se anche in questo caso si è comportato bene oppure no