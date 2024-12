Napoli: infortunio Folorunsho, svelati i tempi di recupero

Non è sicuramente un periodo facile per il Napoli. Si ferma anche il centrocampista per un problema fisico e per lui i tempi di recupero potrebbero essere lunghi

Piove sul bagnato in casa Napoli almeno per quanto riguarda gli infortuni. La notizia di Kvaratskhelia ha scosso un po’ l’ambiente di Castel Volturno e a questo si aggiunge anche il problema di Folorunsho. In un primo momento si era pensata ad una mancata convocazione per questioni di mercato, ma poi i partenopei hanno confermato che si è trattato di un infortunio e i tempi di recupero rischiano di essere lunghi.

Ora per Folorunsho un periodo di riposo prima di ritornare a disposizione di Conte. Come successo per gli altri infortunati, il tecnico dei partenopei lo convocherà solo una volta smaltito il problema. Il centrocampista ritornerà in campo quando sarà al 100% per evitare ricadute. La speranza da parte degli azzurri e dei tifosi è che possa recuperare già per la prossima partita, ma non si tratta di un problema non facile da superare e ci vorrà un po’ prima di rivederlo in campo.

Napoli: tegola Folorunsho, i tempi di recupero

La mancanza convocazione di Folorunsho sembrava dovuta a motivi di calciomercato, ma non è così. Il centrocampista ha rimediato una distorsione alla caviglia e nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni. La speranza è quella di un recupero immediato, ma si preferisce comunque aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito dal Napoli il calciatore ha rimediato un trauma distorsivo e contusivo alla caviglia destra ed ora si attende di capire una volta sgonfia come muoversi. L’ipotesi è quella di almeno una settimana di stop e quindi il rientro in campo entro l’anno. Ma non è da escludere che si possa slittare anche al 2025. Molto dipenderà da cosa diranno gli esami nei prossimi giorni.

Ora per Folorunsho è tempo di recuperare dall’infortunio e solo successivamente si capirà meglio se le presenze prima del problema sono le ultime con la maglia del Napoli. La speranza è quella di no da parte del giocatore, ma il suo futuro resta in forte bilico e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.