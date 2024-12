Mercato Napoli, svolta per il nuovo centrale: assist dalla Juventus

Mercato Napoli, arriva la svolta che stava aspettando anche Antonio Conte per il nuovo difensore centrale. L’assist che serve a sbloccare questa operazione arriva direttamente dalla Juventus, che di fatto consegna la pista libera al club di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno vivendo momenti esaltanti dopo la vittoria di Udine, in cui si è visto tutto quello che i tifosi chiedevano. Dopo un primo tempo di fatica chiuso in svantaggio, la squadra di Antonio Conte nella ripresa è stata prima dominante e poi dilagante, chiudendo con un 3-1 netto che rilancia le ambizioni di questa compagine.

Adesso la vetta è di nuovo a solo un punto dopo la vittoria dell’Atalanta sul Cagliari per la quale non sono di certo mancate le polemiche arbitrali. In tal senso, per il calciomercato del Napoli arriva adesso una svolta non di poco conto, proprio per il difensore centrale tanto invocato da Antonio Conte e che andrà a completare il pacchetto arretrato.

Mercato Napoli, colpo di scena per il nuovo difensore

Come è noto, è questa per distacco ed in senso assoluto la priorità fissata dal tecnico, dal momento che dietro Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno c’è praticamente il vuoto. Adesso, però, a quanto pare, arriva una svolta non di poco conto per uno dei principali obiettivi che si è dato il club partenopeo.

Stiamo parlando del roccioso difensore centrale dell’Empoli Ismajli, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che potrebbe fare per caratteristiche molto comodo al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri lo seguono già per gennaio, per anticipare la concorrenza. Ma ora l’assist per la buona riuscita di questo affare.

Napoli, difensore centrale per Conte: assist dalla Juventus

La Juventus, infatti, a quanto pare, stando a quanto raccontato da FanPage.it, è pronta ad affondare il colpo in maniera definitiva per Hancko, lasciando dunque strada spianata a Giovanni Manna per chiudere per Ismajli.

Allo stato attuale delle cose, infatti, il Napoli si trova in una situazione praticamente ideale: può trattare con il calciatore per raggiungere la quadra, per poi far leva sull’assenza di concrete alternative e sulla prospettiva di perdere Ismajli a zero per abbassare le richieste dell’Empoli. Nel caso in cui dovesse saltare per gennaio, la strada sarebbe poi spianata per giugno.