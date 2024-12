Udinese-Napoli, altro errore di Doveri: la moviola svela la verità

Udinese-Napoli, continuano le tensioni e le polemiche arbitrali ed in tal senso nel mirino ci finisce un altro presunto errore da parte di Doveri. In tal senso, la moviola va ad analizzare in maniera dettagliata che cosa è successo e come stanno le cose realmente a riguardo. Andiamo a vedere tutto quel che c’è da sapere.

E’ stata una partita per niente facile per gli azzurri, che, però, alla fine sono riusciti a spuntarla ed a portare a casa tre punti fondamentali, soprattutto in virtù della vittoria dell’Atalanta che si era portata momentaneamente a più cinque. Per giunta, la situazione è diventata ancora più delicata dopo il rigore concesso all’Udinese per il fallo di mano di Lobotka ed il gol di Thauvin.

Il caso più difficile, però, e che ha fatto montare la rabbia dei tifosi del Napoli, ancor più del rigore concesso ai friulani e parato inizialmente da Meret, è stato forse il mancato fischio per il contatto tra Zemura e Mathias Olivera, sul quale in maniera inspiegabile non è intervenuto Doveri, che ha lasciato correre. Ma non è tutto.

Moviola, ecco l’analisi di tutti gli episodi

Chiaramente è stata una partita molto fisica e combattuta ed in questi casi risulta difficile anche per gli arbitri diventa complicato. Per di più, possiamo dire che forse per Doveri le cose non sono andate propriamente per il verso giusto, come si suol dire. Su un altro episodio monta la rabbia dei tifosi del Napoli. Andiamo a vedere perché.

In Udinese-Napoli, infatti, in area di rigore c’è stato un contatto che ha visto protagonista, ovviamente suo malgrado, uno dei grandi protagonisti di questa sfida. Si tratta di Zambo Anguissa, colpito al piede sinistro ed atterrato. In tal senso, si è soffermato su questo episodio anche l’esperto della moviola di DAZN Luca Marelli.

Udinese-Napoli, contatto su Anguissa: la moviola

Secondo Marelli, però, in questo caso il contatto è stato davvero troppo leggero e, per questo motivo, secondo lui non c’erano i presupposti per fischiare un calcio di rigore in favore del Napoli.

Restano di parere avverso molti supporter azzurri, che soprattutto sui social hanno manifestato il loro dissenso e le loro perplessità in relazione all’arbitraggio di questa Udinese-Napoli.