Mercato Napoli, nuovo difensore dalla Premier: affare last minute

Mercato Napoli, gli azzurri cercano un nuovo difensore che arriva direttamente dalla Premier League e che può essere una grande occasione. Affare last minute per i partenopei, che possono mettere nelle mani di Antonio Conte il centrale di cui ha bisogno in virtù dell’imminente addio di Rafa Marin. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, gli azzurri hanno poco tempo a disposizione ma sono diverse le situazioni che devono essere sistemate per far sì che Antonio Conte si possa dire pienamente soddisfatto. Il tutto, però, al momento è oggettivamente allarmante. Hanno, infatti, salutato Caprile, Folorunsho e Kvaratskhelia e sono arrivati solo Scuffet e Billing, che per il momento è un oggetto misterioso.

Oltre all’erede di Kvara, però, il Napoli deve chiudere almeno una operazione per la difesa, soprattutto dal momento che Rafa Marin potrebbe tornare in Spagna, al Villarreal. In tal senso, arriva la svolta per il colpo a basso costo e last minute che può seriamente accontentare Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Mercato Napoli, nome nuovo dalla Premier League: le ultime

Gli azzurri si stanno muovendo sul mercato internazionale, ma è innegabile che la Premier League sia una pista particolarmente battuta. Come certificato dai colpi McTominay, Gilmour e Lukaku, senza ovviamente dimenticare la pista Alejandro Garnacho. In tal senso, però, adesso arriva una svolta inattesa per il difensore centrale.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, su X, il Leicester City si sta muovendo per Pavlovic, che al Milan sta trovando poco spazio, e la notizia potrebbe interessare da vicino anche il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono stati accostati anche a Caleb Okoli, che rappresenta un nome che può tornare in auge.

Napoli, affare last minute per i partenopei: ecco il centrale per Conte

Okoli conosce già la Serie A, avendo indossato le maglie di Frosinone ed Atalanta, ed un ritorno gli permetterebbe di cercare maggior spazio di quanto ne stia avendo al Leicester.

In tal senso, il classe 2001 potrebbe per davvero fare al caso del Napoli, che cerca un profilo che possa accettare anche la panchina visto il rendimento da urlo che stanno avendo Buongiorno e Rrahmani.