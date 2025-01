Spalletti di nuovo in Serie A: colpo di scena e sgarbo al Napoli

Luciano Spalletti in maniera del tutto inattesa può tornare in Serie A e lasciare la Nazionale di calcio italiana. Si tratta di un colpo di scena del tutto inatteso e che potrebbe seriamente rappresentare uno sgarbo per il Napoli e per i suoi tifosi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori migliori della sua generazione, dal momento che tutte le sue squadre hanno sempre centrato gli obiettivi delle varie dirigenze esprimendo una qualità di gioco di altissimo profilo. Inoltre, il suo carattere gli ha permesso sempre di essere estremamente credibile alla guida di spogliatoi e gruppi, anche davanti a scelte dolorose ed impopolari.

Alla guida della Nazionale i risultati sono stati fino a questo momento molto altalenanti. In una prima fase ha fatto una fatica enorme, mentre nell’ultimo periodo sembra aver trovato la rotta giusta. Adesso, però, a sorpresa per Luciano Spalletti si potrebbero spalancare le porte per un ritorno in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso, visto che sono sorprendenti.

Il Commissario tecnico saluta la Nazionale? Le ultime

In tal senso, si tratta di un nome che non può non essere appetibile per tanti club, che hanno bisogno di qualità e di idee valide per la panchina. Sono tante le realtà che potrebbero considerarlo l’ideale come allenatore e le ultime notizie non possono non rappresentare uno spauracchio per tanti tifosi del Napoli. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, la Juventus ha per il momento ribadito la fiducia a Thiago Motta, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Cristiano Giuntoli, infatti, si sta guardando attorno con dei sondaggi esplorativi ed il suo sogno, in senso assoluto, sarebbe proprio quello di Luciano Spalletti. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Spalletti in Serie A, sgarbo al Napoli? Attenzione alle indiscrezioni che arrivano

Se Spalletti dovesse accettare la corte della Juventus, sarebbe sicuramente visto dai tifosi del Napoli come un autentico tradimento. In ogni caso, al momento la volontà del toscano è sempre stata quella di restare alla guida dell’Italia.

Attenzione anche alle alternative, che non mancano, e che vanno da sorprese come Vincenzo Italiano e Marco Baroni fino a Roberto De Zerbi, che sarebbe un nome di rottura.