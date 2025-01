Cessione Osimhen, pista inattesa: lo scambio sblocca l’affare

Cessione Osimhen, arriva una svolta non di poco conto che può stravolgere il calciomercato del Napoli. Una big del calcio europeo è pronta a fiondarsi su di lui e la soluzione per accontentare tutte le parti in causa può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

In casa Napoli, come è noto, è ancora pendente la questione relativa al futuro di Victor Osimhen. Il giocatore, infatti, come è noto a tutti, si trova in prestito al Galatasaray, dove le cose stanno andando bene dal momento che sta continuando a segnare con una continuità davvero impressionante e notevole. In tal senso, però, si tratta di un qualcosa di sospeso.

In estate, infatti, si tornerà a parlare in maniera importante del suo futuro e saranno tanti i club che, allettati dalla clausola rescissoria di 75 milioni di euro, busseranno alla porta di Aurelio De Laurentiis. Almeno nelle sue speranze. In tal senso, arrivano adesso delle novità significative, dal momento che un altro club è pronto a fiondarsi su di lui. Andiamo a vedere di che si tratta.

Cessione Osimhen, nuova pista per lui: le ultime notizie

Nel futuro del nigeriano ci sono tanti punti interrogativi, come è normale che sia. La certezza è una sola: non resterà a Napoli, club con il quale i rapporti sono praticamente azzerati allo stato attuale delle cose. Ora, però, arriva una sorpresa potenziale nel suo futuro che può stravolgere anche i piani degli azzurri.

Stando a quanto raccontato da SpazioNapoli, infatti, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che sta per cedere Victor Boniface per circa 70 milioni di euro, vorrebbe proprio Victor Osimhen per sostituirlo. In tal senso sarebbe difficile pagare i 75 milioni e coprire anche gli 11 milioni di ingaggio che percepisce, ma con un ipotetico scambio le cose possono cambiare.

Il nigeriano può salutare il Napoli: attenzione all’ipotesi scambio

Ci sono diversi nomi che potrebbero fare al caso del Napoli nel Bayer Leverkusen. Tra questi attenzione a Palacios, che sta trovando poco spazio e che potrebbe essere perfetto per la linea mediana di Antonio Conte.

Senza dimenticare Grimaldo, che per anni è stato un obiettivo sensibile del Napoli. Insomma, la cessione di Osimhen può portare in dote agli azzurri diversi milioni e, potenzialmente, anche un rinforzo.