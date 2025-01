Napoli, nome nuovo dal Cagliari: il dirigente esce allo scoperto

In sede di calciomercato per il Napoli emerge un nome nuovo che può essere davvero un innesto interessante per i partenopei. Il nome in questione emerge grazie al noto dirigente, che è uscito allo scoperto ed ha parlato in maniera molto chiara, senza particolari peli sulla lingua. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, gli azzurri, nella figura di Giovanni Manna e di tutto lo staff mercato, sono alla ricerca dei giusti rinforzi da mettere nelle mani di Antonio Conte. I tempi, però, da questo punto di vista stringono e tra i tifosi inizia a serpeggiare una certa delusione. La squadra è al primo posto e ci si aspetta che la società possa alimentare il sogno Scudetto della piazza.

Dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che ha portato in dote circa 70 milioni di euro, è del tutto fisiologico aspettarsi un nome di grido che possa sostituire degnamente il georgiano. In tal senso, adesso attenzione ad un nome che proviene direttamente dal Cagliari, dal momento che a parlarne è un noto dirigente. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Nome nuovo dal Cagliari: le ultime notizie a riguardo

I nomi più caldi per il reparto avanzato sono sicuramente quello di Garnacho e, sfumato Adeyemi, sta prendendo quota il profilo di Lang. Per quanto riguarda la difesa, invece, è da tenere attentamente in considerazione Comuzzo della Fiorentina, dal momento che la trattativa sembra calda. In tal senso, però, registriamo anche un nome nuovo che può fare al caso dei partenopei.

In una intervista concessa a 1 Station Radio, l’ex dirigente della Roma Stefano Caira ha fatto il nome per la fascia sinistra del Napoli di Mattia Felici, che in questa annata sta mettendo in mostra le sue doti con la maglia del Cagliari e che potrebbe essere un innesto in prospettiva molto interessante. Secondo il dirigente, con Conte potrebbe diventare un grandissimo giocatore.

Il Napoli pesca in Sardegna? Annuncio del dirigente

Ha spunto e sicuramente dei margini di crescita considerevoli ed a dir poco importanti. Tuttavia, risulta difficile che il Napoli possa puntare su un giocatore con così poca esperienza come erede di Kvaratskhelia. Classe 2001, fin qui ha dimostrato di avere pochi gol nei piedi e non ha ancora disputato una stagione intera da protagonista in Serie A.