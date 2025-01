Calciomercato, esonero Motta: scelto il sostituto ex Juve

Ancora una sconfitta per la Juventus targata Thiago Motta che rischia anche l’esonero nei prossimi giorni. La dirigenza bianconera si sta già guardando intorno per il sostituto

Non finiscono i problemi in casa bianconera. Dopo la rimonta del Napoli in campionato, è arrivata un’altra brutta sconfitta in Champions contro il Benfica dell’ex Di Maria. Ora l’allenatore della Juventus rischia davvero tanto visto che la squadra è apparsa assolutamente involuta: la dirigenza dovrà già guardarsi intorno in caso di fallimento totale.

Il ds Giuntoli ha messo a segno diversi colpi a gennaio per puntellare la rosa di Thiago Motta. Ora l’allenatore della Juventus dovrà svoltare definitivamente altrimenti rischia anche l’esonero. I tifosi bianconeri sognavano una stagione differente con un progetto appena iniziata che avesse potuto subito regalare gioie. Ma non è avvenuto nulla di tutto questo ed ora c’è bisogno di centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Calciomercato, il post Motta: arriva l’annuncio

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Igor Tudor è un profilo che continua a piacere alla dirigenza della Juventus in caso di esonero immediato di Thiago Motta. Una decisione che arriverà soltanto nelle prossime settimane: il ds Giuntoli ha lavorato senza sosta per puntellare la rosa a sua disposizione, ma la sensazione è che la squadra abbia già mollato le sue direttive.

Una nuova mossa a sorpresa potrebbe già arrivare per continuare a sognare in grande. La Juventus è affamata di nuove vittorie in vista dei prossimi mesi: serve una svolta immediata per far tornare la serenità in casa bianconera. Non c’è un punto di riferimento in campo e fuori: la squadra non riesce ad esprimersi al meglio dopo aver collezionato numerosi pareggi in stagione, ora stanno arrivando anche sconfitte pesanti.

L’allenatore croato conosce molto bene l’ambiente bianconero sia da calciatore che da allenatore diventando il collaboratore di Andrea Pirlo. Dopo la sua avventura alla Lazio, Tudor è in attesa di un nuovo progetto interessante. Saranno così giorni intensi per conoscere il futuro della Juventus che vuole svoltare subito in stagione per non perdere ancora tempo con pareggi e sconfitte.

Thiago Motta dovrà prendere le miglior decisioni possibili per non rischiare l’esonero immediato: il ds Giuntoli è convinto del nuovo progetto anche se finora non sta entusiasmando più di tanto. Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro dell’allenatore della Juventus.