Napoli, Manna chiude l’affare: arriva in prestito biennale

Il ds Manna è pronto a regalare subito nuovi colpi di spessore a Conte. L’allenatore del Napoli aspetterà le ultime ore di calciomercato per gioire: ecco la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare negli ultimi giorni di calciomercato con l’intreccio decisivo. Ecco la mossa a sorpresa di Antonio Conte tornato a Castel Volturno con la squadra per preparare la sfida contro la Roma. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, vuole subito chiudere un nuovo affare da urlo.

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Un momento decisivo per sognare in grande in vista dei prossimi mesi: il Napoli vorrebbe subito chiudere nuovi affari a fine gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Ormai ci siamo con il tempo che stringe sempre di più: la chiusura ufficiale del calciomercato arriverà il 3 febbraio. Ancora poche ore e si conosceranno i nuovi colpi in casa azzurra: ormai ci siamo. Spunta la nuova mossa a sorpresa del ds Manna: ecco tutta la verità.

Napoli, colpo a gennaio: il ds Manna anticipa subito le big

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica Pietro Comuzzo potrebbe subito vestire la maglia del Napoli grazie al fiuto del ds Manna. Il direttore sportivo ha incontrato già gli agenti del difensore della Fiorentina pronto a cambiare aria: l’operazione si potrebbe chiudere con un prestito biennale con obbligo di riscatto intorno ai 30 milioni di euro.

Una trattativa lampo per puntellare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte: in questo modo Rafa Marin è pronto a volare in Spagna per vestire la maglia del Villarreal. Il Napoli ha intenzione di comporre subito da ora la coppia difensiva del futuro: Comuzzo e Buongiorno potrebbero essere i perni della difesa della Nazionale italiana.

Lo stesso Ct Luciano Spalletti ha esaltato le qualità del giovane difensore viola che è sempre molto attento in ogni fase del gioco. Ora è pronto a sognare in grande per sposare fin da subito il progetto partenopeo. Dopo l’addio di Kvara, ecco il nuovo investimento del presidente De Laurentiis raggiante dopo i mesi entusiasmanti al primo anno della gestione Conte.

Un affare proprio da Napoli che ha sempre puntato su giovani talenti poi esplosi definitivamente in maglia azzurra. Saranno ore decisive per chiudere l’affare con la mossa a sorpresa del direttore sportivo Manna. A poche ore dalla chiusura del calciomercato, Conte sarà accontentato anche in attacco con la pista che porta sempre a Garnacho del Man United.