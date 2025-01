Napoli, niente Garnacho: il piano B di Manna, arriva la risposta

Il Napoli vorrebbe chiudere il nuovo colpo in attacco per il post Kvara. Il ds Manna è al lavoro per regalare un nuovo innesto di spessore a Conte: la risposta definitiva

Saranno giorni decisivi in casa Napoli per mettere a segno nuovi colpi sensazionali. Il Napoli è intenzionato a chiudere l’affare per il post Kvara, ma finora non sono arrivate affari ufficiali. Spunta un nuovo piano B in caso di mancato arrivo di Garnacho: il Manchester United non lo lascia ancora partire a fine gennaio.

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno giorni decisivi per chiudere un nuovo affare in attacco: dopo l’addio di Kvara, il Napoli ha sondato il terreno per diversi obiettivi di mercato. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Garnacho, ma il Manchester United non lascia partire il talento argentino. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande dopo la stagione da incorniciare da parte della squadra azzurra guidata da Conte.

Un cambiamento globale rispetto alla passata stagione per unire sempre di più lo spogliatoio che ormai è diventato un gruppo difficile da scalfire. Saranno ore frenetiche in sede di calciomercato per puntellare la rosa partenopea: ecco il colpo a sorpresa, la decisione del piano B.

Napoli, colpo in attacco: spunta il nuovo piano B, la decisione definitiva

Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito chiudere i prossimi due colpi per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Ormai ci siamo per un nuovo intreccio di calciomercato: ecco l’affare.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il ds Manna voleva subito chiudere per il piano B targato Federico Chiesa. L’ala del Liverpool è tornato a collezionare minuti decisivi con Arne Slot, ma il Ct Luciano Spalletti gli avevano consigliato di tornare in Serie A. L’ex Juventus non ha intenzione di tornare in Italia: è arrivata così la sua decisione definitiva in ottica futura.

Ora il Napoli dovrà così muoversi rapidamente negli ultimi giorni di calciomercato per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare. Una voglia immensa di arrivare fino in alto per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Conte. Saranno ore decisive per chiudere i prossimi colpi a sorpresa: ecco la nuova decisione su Chiesa.