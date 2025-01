Napoli, Manna piazza il colpo dalla Serie B: l’annuncio

Un nuovo intreccio di calciomercato in Serie B: il Napoli è pronto a preparare l’assalto definitivo anche in ottica futura, spunta la decisione del ds Manna

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Il calciomercato in casa Napoli può regalare ancora colpi di scena suggestivi: ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande. Può arrivare subito dallo Spezia per arrivare così alla nuova destinazione chiamata Napoli.

Il Napoli continua a lavorare anche per la prossima stagione. Conte è proiettato al ritorno in Champions League per allestire una rosa sempre più competitiva: il ds Manna è voglioso di nuove sfide per anticipare anche le big per nuovi talenti in rampa di lancio in cadetteria. Un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: il Napoli è voglioso di incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione dell’allenatore azzurro, artefice principale della rivoluzione di questi mesi. Ora gli azzurri continuano a cullare il sogno Scudetto: spunta l’intreccio decisivo.

Napoli, la mossa a sorpresa: l’annuncio sorprendente

Come svelato dal portale Tmw, Nicola Bertola è uno degli obiettivi del Napoli per il futuro. Il giovane difensore centrale dello Spezia, che milita anche in Nazionale Under 21, è diventato uno dei migliori calciatori in Serie B. Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta ed Inter: il club ligure non lo lascerà partire così facilmente, ma tutto può cambiare velocemente.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarà il rinnovo con lo Spezia: è stato anche escluso nell’ultima sfida in Serie A, ma il direttore sportivo dei liguri, Stefano Melissano, ha rivelato come sia stata soltanto una scelta tattica del mister. Il suo futuro potrebbe essere subito nel calcio che conta: le big della Serie A vogliono così subito chiudere l’affare.

Il ds Manna è intenzionato a chiudere subito l’affare in ottica futura per nuovi innesti di qualità. Bertola è un elemento di spicco in Serie B: ora è pronto per il salto di qualità definitivo per misurarsi nel calcio che conta. Tutto può cambiare velocemente per arrivare subito così ad una nuova chiusura: spunta la verità per arrivare così al colpo dalla Serie B.

Bertola non vede l’ora di volare in Serie A sposando anche il progetto del presidente De Laurentiis: l’operazione si farà anche subito visto che non arriverà il suo rinnovo contrattuale.