Napoli: non solo Comuzzo, doppio affare con la Fiorentina

A sorpresa i partenopei potrebbero chiudere un doppio colpo dalla squadra toscana. Il sondaggio c’è stato, ora la palla passa alla Viola

Il Napoli accelera per Comuzzo e non solo. Il centrale della Fiorentina è il primo obiettivo per la difesa e l’accordo sembra essere davvero ad un passo. Secondo le ultime informazioni, l’intesa potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Ma non è assolutamente finita qui.

Stando a quanto riferito da La Nazione, il Napoli avrebbe fatto il sondaggio per un altro giocatore di proprietà della Fiorentina. Un giovane talento che si sta mettendo in mostra in Serie B tanto che nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un ritorno alla corte di Palladino. Per il momento da parte della Viola non c’è stata nessuna apertura a questo doppio affare. Ma i partenopei restano alla finestra e naturalmente sono pronti a fare un nuovo tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Fiorentina, i dettagli

In questo momento la priorità del Napoli si chiama Comuzzo. I partenopei, forse un po’ a sorpresa, hanno deciso di chiudere sin da subito l’operazione e portarlo già a gennaio alla corte di Conte. La trattativa prosegue e già nelle prossime ore potrebbe esserci quella svolta tanto attesa da tifosi e dallo stesso tecnico leccese.

Ma non è finita qui. Il Napoli, infatti, avrebbe fatto un tentativo anche per Fortini. Il classe 2006 si sta mettendo in mostra con la maglia della Juve Stabia in Serie B e un pensierino i partenopei lo hanno fatto. Per il momento la Fiorentina non ha aperto alla partenza del terzino sinistro. La volontà è quello di fargli continuare il suo percorso di maturazione prima di darlo via. Ma Manna non molla e presto potrebbe fare un’altra offerta per capire eventuali spiragli in questa operazione.

Fortini è un giocatore che potrebbe davvero fare molto bene con Conte e si sta ragionando su questo colpo soprattutto in ottica estiva. Ma il Napoli vorrebbe chiudere l’operazione già in questo calciomercato per anticipare la concorrenza.

Mercato Napoli: fari puntati su Fortini

Il Napoli continua a guardare ai giovani talenti italiani. Bertola e Fortini sono solamente due dei nomi presenti sulla lista di Manna in ottica soprattutto calciomercato estivo. Ma non è da escludere su alcuni si possa pensare di anticipare il colpo già ai prossimi giorni.