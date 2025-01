Napoli, si sblocca l’affare Garnacho: grazie al Bayern Monaco

L’argentino è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La squadra tedesca è pronto a dare una mano molto importante ai partenopei

Il Napoli non molla la pista Garnacho. L’argentino è il primo vero obiettivo di Manna e si sta lavorando in maniera molto intensa per raggiungere l’accordo. La volontà dei partenopei è sicuramente quella di poter chiudere il prima possibile per consentire a Conte di avere il giocatore giusto per sostituire Kvaratskhelia.

E in queste ore ci sono delle novità molto importanti. L’affare Garnacho sembra essersi ormai sbloccato per il Napoli grazie all’intervento del Bayern Monaco. Il club tedesco ha dato una mano molto importante ai partenopei e possiamo dire che l’argentino è praticamente ad un passo dai partenopei. Naturalmente fino a quando non si ha l’ufficialità tutto può succedere, ma il Manchester United è pronto ad abbassare un po’ l’asticella e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Garnacho al Napoli: i dettagli dell’affare

Il Napoli continua il suo pressing per arrivare a Garnacho nel giro di poco tempo. L’argentino è sempre stato il primo vero obiettivo per sostituire Kvaratskhelia. Il Manchester United fino a questo punto non ha mai aperto alle condizioni messe sul piatto da Manna. Ora, però, la situazione è destinata a cambiare visto che i Red Devils sono ad un passo dal sostituto del proprio talento e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il Manchester United è ad un passo da Tel e l’arrivo del giocatore del Bayern Monaco potrebbe consentire al Napoli di chiudere Garnacho in questi ultimi giorni di calciomercato. Naturalmente fino a quando non c’è l’ufficialità tutto può succedere, ma ora l’argentino è più vicino a vestire la maglia azzurra.

Manna in giornata avrà un nuovo contatto con Manchester United e l’entourage di Garnacho per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Vedremo se nelle prossime ore ci potranno essere delle novità oppure aspettare il weekend o lunedì.

