Napoli: affare low cost, c’è il via libera

I partenopei sono molto attivi sul calciomercato e Manna sta lavorando su diversi tavoli: nelle prossime settimane potrebbe arrivare un colpo a sorpresa

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato dopo una prima parte dove ci sono state diverse riflessioni e valutazioni. Manna ormai da qualche giorno ha rotto gli indugi e l’obiettivo è sempre quello di riuscire a rinforzare la rosa e dare a Conte dei giocatori in grado di alzare il livello della rosa. La priorità è sicuramente la stagione in corso, ma il lavoro del direttore sportivo è proiettato anche al futuro e alla prossima annata.

C’è un giocatore che non è mai uscito realmente dai radar del Napoli e potrebbe ritornare nel mirino in ottica calciomercato estivo. Una operazione low cost per diversi motivi e, di conseguenza, si potrà chiudere anche senza spendere molto. Naturalmente fino all’estate le cose possono cambiare. Ma le idee sono comunque molto chiare e un tentativo il club partenopeo è assolutamente intenzionato a farlo.

Calciomercato Napoli: Manna guarda in Bundesliga, i dettagli

Al momento non è una priorità e per questo motivo non è prevista una chiusura immediata del colpo. Ma la volontà è comunque quella di fare un tentativo visto che da parte del club non c’è assolutamente intenzione di continuare a proseguire il rapporto con lui. Per questo motivo Manna tiene la situazione sotto controllo e nelle prossime settimane si cercherà comunque di capire meglio cosa potrà succedere.

Stando alle informazioni di fichajes.net, il rapporto di Goretzka e il Bayern Monaco è sempre più ai ferri corti. Il contratto in scadenza nel 2026 sta portando il club a valutare davvero la cessione durante il calciomercato estivo e il Napoli resta alla finestra. Il tedesco è un nome che piace davvero da tempo e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

La volontà del Napoli, come spiegato in precedenza, è comunque quella di fare un tentativo per capire eventualmente la fattibilità del colpo Goretzka nel calciomercato estivo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso Napoli considerato che l’intenzione del club è quella di alzare il livello della rosa.

Goretzka resta un obiettivo per il Napoli soprattutto in ottica calciomercato estivo. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo se si passerà nella realtà nelle prossime settimane oppure i partenopei andranno su giocatori differenti.