Napoli: l’infortunio cambia i piani, Raspadori il nuovo bomber

Il futuro dell’attaccante partenopeo continua ad essere incerto. Ma ora una squadra sembra essere intenzionata a puntare su di lui

È un Napoli molto attivo sia in entrata che in uscita in questi ultimi giorni di calciomercato. Le idee sono molto chiare e per questo motivo Manna nelle prossime ore dovrebbe definire alcune operazioni. Le priorità ad oggi riguardano sicuramente la difesa e l’esterno offensivo, ma c’è anche una questione molto delicata da risolvere e parliamo di Raspadori. L’attaccante fino ad oggi non ha trovato lo spazio che sperava e per questo motivo si parla sempre della possibilità di una sua partenza.

Siamo ormai arrivati al rush finale della sessione e pensare ad una partenza è sempre più complicato. Ma c’è comunque una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione visto l’infortunio. Per il momento è una semplice ipotesi e vedremo cosa cambierà nei prossimi giorni nel futuro di Raspadori.

Calciomercato Napoli: addio Raspadori, ecco con chi firma

Giacomo Raspadori e il Napoli: entro l’estate le strade si separeranno. L’ipotesi più probabile resta quella di giugno, ma il calciatore spera sempre di poter trovare una squadra che gli possa dare maggiore spazio. E attenzione ad una possibilità last minute destinata a cambiare il destino non solo dell’attaccante.

Il Milan non ha mai messo nel cassetto in modo definitivo la pista Raspadori ed ora potrebbe ritornare in auge. L’infortunio di Gimenez è da valutare e sono in corso tutte le valutazioni del caso. La speranza resta quella di poter puntare sul messicano in questo calciomercato, ma attenzione all’ipotesi dell’ex Sassuolo negli ultimi giorni della sessione. Una possibilità che ad oggi è più una suggestione che altro. Ma non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se ci potrà essere o no l’opportunità di vedere il calciatore in rossonero.

Per il momento il Milan lavora sempre su Gimenez. Nelle prossime ore si avranno i risultati degli esami e lì si deciderà se puntare o no su di lui. In caso di un problema più grave del previsto, Raspadori potrebbe balzare in pole position.

Raspadori nel mirino del Milan

L’infortunio di Gimenez potrebbe portare il Milan a puntare su Raspadori in questo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma da parte del Napoli nessuna chiusura soprattutto se dovesse arrivare il sostituto di Kvaratskhelia.