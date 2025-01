Mercato Napoli, scelto il nuovo attaccante: arriva dalla Serie B

Mercato Napoli, non si fermano le operazioni ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Serie B. Si tratta di un profilo che ha del potenziale sicuramente considerevole ma che sorprende, soprattutto visto il livello raggiunto dalla squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, non si ferma la ricerca degli azzurri in sede di calciomercato dei profili giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il tecnico, in tal senso, si aspetta dalla proprietà e dalla dirigenza delle risposte, dal momento che è concreto il rischio che la squadra possa uscire indebolita da questa sessione di gennaio che ha già privato gli azzurri di Kvaratskhelia.

In tal senso i nomi che si seguono, tanto per il reparto avanzato quanto per la linea arretrata sono i soliti noti. In avanti Alejandro Garnacho, per la retroguardia Comuzzo della Fiorentina. In tal senso, però, emerge un nome nuovo che può fare al caso del Napoli e che proviene direttamente dalla Serie B. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, nome nuovo per il reparto avanzato

Tra i tifosi in maniera inevitabile inizia a serpeggiare un po’ di delusione e di amarezza per una sessione di gennaio che sarebbe dovuta essere differente. Non solo Kvaratkshelia è andato al Paris Saint Germain, ma si sono complicate tremendamente le piste sia Garnacho che Adeyemi. Andiamo a vedere però le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato da CalcioNapoli24, infatti, il Napoli si sta muovendo per uno dei calciatori più interessanti della Serie B. Stiamo parlando di Cristian Shpendi, attualmente in forza al Cesena e con cui sta segnando con una certa continuità. Si tratta di un nome nuovo ma che in prospettiva può essere molto interessante. Andiamo a vedere i dettagli.

Napoli, innesto dalla Serie B per Antonio Conte: le ultime

Classe 2003, è nato ad Ancona ma è di origini albanese. Giovanni Manna lo stima sin dai tempi della Next Gen della Juventus, ed in stagione Cristian Shpendi ha già segnato 12 gol in 22 partite. Il Cesena, a quanto pare, lo valuta 7 milioni di euro ed il Napoli sta valutando se affondare il colpo oppure no.