Napoli, svolta per il regalo a Conte: l’attaccante sta per firmare

Il Napoli non si ferma e continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte i giusti rinforzi di cui ha bisogno. Per l’attaccante, dal momento che si tratta di una telenovela a tutti gli effetti, c’è da registrare una svolta dal momento che sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Non si placano le voci che riguardano il reparto avanzato degli azzurri per motivi a dir poco ovvi. Come è noto, infatti, c’è da fare i conti con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, che ha salutato per approdare al Paris Saint Germain. Si sapeva che potesse essere difficile la sua sostituzione, ma forse non così tanto, dal momento che tutto sembra essersi bloccato.

In tal senso, però, nonostante un rendimento straordinario da parte della squadra fino a questo momento, qualcosa serve ed è impensabile restare a guardare. Adesso, però, è da registrare un cambiamento non di poco conto. L’attaccante, infatti, sta per firmare e questo fa stravolgere completamente gli scenari che si aprono da questo punto di vista.

Mercato Napoli, l’attaccante sta per firmare: le ultime

Il mercato di gennaio è sempre a dir poco difficile da gestire e da affrontare, dal momento che non è per niente semplice convincere le squadre a privarsi dei loro calciatori migliori. Adesso, da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere per quale motivo e di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, su X, il Manchester United si sta muovendo in maniera importante per Rayan Cherki, talento purissimo dell’Olympique Lione che, insieme a Patrick Dorgu, potrebbe essere la coppia chiamata a sostituire ed a dare il via libera per Garnacho al Napoli.

Napoli, si sblocca la trattativa in avanti: via libera inatteso

I Red Devils per Cherki hanno già chiesto informazioni al Lione e sono pronti a sferrare l’assalto nel momento in cui dovessero riscontrare che ci sono i presupposti per un colpo in avanti.

E l’arrivo del francese, molto simile a Garnacho, potrebbe mettere il Napoli nelle condizioni di avere la strada spianata per Garnacho. Anche perché lo United non vorrebbe venderlo ad una diretta concorrente come il Chelsea.