Napoli, nome nuovo dalla Francia: sorpresa per l’erede di Kvara

Il Napoli non si ferma e sta facendo i conti con una situazione davvero articolata. In tal senso, per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia, emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Francia. A sorpresa, infatti, potrebbe arrivare un nome nuovo alla corte di Antonio Conte per il reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, questa sessione invernale si sta rivelando complicata e non poco per Giovanni Manna e tutto l’ambiente azzurro. Per motivi a dir poco ovvi. Da una parte la priorità assoluta era quella di regalare ad Antonio Conte un difensore centrale in grado di liberare Rafa Marin per permettergli di trasferirsi al Villarreal e tornare in Spagna.

A questa situazione, poi, si è aggiunta quella relativa a Khvicha Kvaratskhelia, che ha salutato tutti. Per entrambi, però, quando siamo ormai giunti al 30 gennaio, non si è ancora trovata una via d’uscita. In tal senso, però, proprio per la sostituzione del georgiano emerge un nome nuovo che può davvero accendere lo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere le ultime.

Nome nuovo dalla Francia per gli azzurri: ecco le ultime

Le due priorità sin dalle prime battute di gennaio per la fascia sinistra sono state Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Se per il primo, però, la difficoltà riguardano le richieste del Manchester United, per il secondo il problema sta nella volontà del calciatore. Che non vuole lasciare a gennaio il suo Borussia Dortmund. Adesso, però, circola una voce.

Sui social, infatti, sta circolando l’indiscrezione che vuole il Napoli interessato ad Allan Saint Maximin, talentuoso attaccante destro di piede francese attualmente in prestito al Fenerbahce e di proprietà dei sauditi dell’Al-Ahli. Tale indiscrezione è stata lanciata dall’insider “Habemus Pampa“. Il giocatore, infatti, vorrebbe continuare a misurarsi con il calcio europeo.

Napoli, occhi sull’ex Newcastle per l’attacco? Indiscrezione

E’ un calciatore che ha una velocità ed una accelerazione che potrebbero davvero infiammare lo stadio Diego Armando Maradona. Difficile, però, dal momento che dovrebbe arrivare anche il via libera del Fenerbahce per interrompere il prestito.

Secondo la medesima realtà sui social, attenzione anche al nome dell’ex Sassuolo ed Atalanta Jeremie Boga, che rappresenta una pista invece più semplice e che per caratteristiche sembra rispondere all’identikit che cercano Giovanni Manna ed Antonio Conte.