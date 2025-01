Calciomercato: trattativa lampo, Galeno nuovo attaccante

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che sorprende tutti. Si tratta di un autentico colpo di scena, dal momento che con una trattativa lampo un club è pronto a fiondarsi su Galeno, che dunque può salutare il Porto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ iniziato a tutti gli effetti il conto alla rovescia che porterà alla fine del calciomercato invernale e sono ore frenetiche. Come sempre accade, infatti, sono questi i giorni più caldi, vale a dire quelli in cui tutte le realtà cercano di assicurarsi tutte quelle che sono le priorità che vengono indicate dal tecnico e dalla dirigenza. Classiche porte girevoli, come si suole dire.

Non fa eccezione, da questo punto di vista, il Napoli, che anzi deve ancora mettere a disposizione di Antonio Conte sia il difensore centrale che l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, tra i nomi accostati agli azzurri c’è anche quello di Galeno, che adesso è seriamente pronto a salutare il Porto. Trattativa lampo, dunque, e colpo di scena del tutto inatteso.

L’ala sinistra può salutare il Porto: trattativa lampo

Si tratta di un attaccante esterno dal potenziale davvero enorme, che nelle ultime tre annate ha alzato in maniera esponenziale gli standard delle sue prestazioni. In tal senso, adesso per l’attaccante del Porto arriva una svolta non di poco conto e rappresenta forse la grande occasione da cogliere al volo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Stando a quanto raccontato dal noto esperto di mercato internazionale Sam C sul suo account X, l’Al-Ahli è pronto a fiondarsi con decisione su Galeno e la trattativa sta andando avanti spedita, con i sauditi pronti a ricoprire d’oro sia il calciatore portoghese che il Porto. Le parti stanno dialogando e sembra che presto possa arrivare una svolta finale.

Galeno nuovo attaccante: colpo di scena e svolta inattesa

Se questa trattativa dovesse andare in porto, allora si tratterebbe seriamente di una beffa per il Napoli, che vedrebbe sfumare anche Galeno dopo Adeyemi, e con la strada per Garnacho che sembra essere seriamente in salita. Per Galeno, classe 1997, in 30 partite stagionali tra tutte le competizioni ha segnato 12 gol.