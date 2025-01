Infortunio Olivera, tegola per Conte: cambiano i tempi di recupero

Per quanto riguarda l’infortunio di Mathias Olivera, la situazione è allarmante in casa Napoli dal momento che si tratta di un calciatore fondamentale nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. Svelati i nuovi tempi di recupero per vederlo di nuovo in campo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Dall’infermeria di Castel Volturno oggi è tempo di sorrisi. Di quelli pieni. A quanto pare, infatti, a meno di clamorose e sorprendenti novità, Alessandro Buongiorno sarà della partita contro la Roma e questo fa sorridere sicuramente Antonio Conte, che recupera il suo leader difensivo. Per amor del vero, sostituito in maniera straordinaria da Juan Jesus.

Allo stato attuale delle cose, però, la situazione più delicata da gestire è sicuramente quella relativa a Mathias Olivera, che è andato KO a causa di un infortunio molto delicato e che crea in maniera inevitabile apprensione. E’ stato, fino a questo momento, uno dei migliori della stagione per il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie sulle condizioni dell’uruguaiano.

L’uruguaiano KO: le ultime sulle sue condizioni

L’obiettivo del Napoli, come è normale che sia, è quello di recuperare il calciatore nel minor tempo possibile. Nonostante il fatto che Leonardo Spinazzola offre delle enormi garanzie dal momento che sembra essere tornati ai livelli raggiunti con le maglie di Roma e Nazionale italiana. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, l’infortunio di Mathias Olivera può essere in assoluto una vera e propria tegola per gli azzurri e per Antonio Conte, dal momento che il calciatore ex Getafe starà fuori dal campo per oltre un mese. E’ stata individuata, in tal senso, la data per il suo possibile rientro in campo, trattandosi di una pedina fondamentale.

Infortunio Olivera, cambiano i tempi di recupero: la data del rientro

Dovrebbe, infatti, tornare disponibile ed arruolabile per la partita decisiva nella lotta per lo Scudetto contro l’Inter in programma per il 2 marzo.

Se le cose dovessero andare particolarmente bene, però, le cose potrebbero cambiare ed al massimo tornerebbe a disposizione per il testa a testa contro il Como, anticipando il rientro di una sola settimana. Insomma, il Napoli e Conte dovranno fare di necessità virtù, come si suole dire.