Napoli, nome nuovo per l’attacco: affare last minute in Premier

Il Napoli continua a lavorare senza soluzione di continuità e per questa sessione di gennaio arriva una notizia che spiazza tutti. Emerge, infatti, un nome nuovo per il reparto avanzato che rappresenta un affare last minute direttamente dalla Premier League. Colpo a basso costo per Conte, andiamo a vedere le ultime notizie.

Non si ferma il Napoli, che anzi sta cercando i profili migliori da mettere a disposizione di Antonio Conte. La situazione è estremamente delicata, però, per quanto riguarda il reparto avanzato, dal momento che è andato via Kvaratskhelia e continuano a suonare per Jack Raspadori delle sirene dalla Serie A che non possono non invitare a fare delle riflessioni.

Come è noto, però, la strada si è messa in salita tanto per Alejandro Garnacho quanto per Karim Adeyemi, con questa pista che sembra essere sfumata in maniera definitiva. In tal senso, però, adesso emerge una nuova pista che Giovanni Manna può seguire e che arriva direttamente dalla Premier League rappresentando una pista davvero molto interessante.

Colpo last minute dalla Premier League: nome nuovo

Come è noto, gli azzurri stanno guardando con molto interesse ai potenziali affari che arrivano direttamente dalla Premier League. Con club inglesi, infatti, sono già stati chiusi diversi affari: Romelu Lukaku, Billy Gilmour, Billing e Scott McTominay. A questo gruppo, però, adesso a sorpresa se ne può aggiungere un altro che potrebbe seriamente rinforzare l’attacco.

Stando a quanto raccontato in una intervista a Radio Marte dal giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Luca Marchetti, infatti, il Napoli tra i profili che sta valutando avrebbe anche il nome di Adama Traorè del Fulham, che potrebbe portare all’attacco azzurro grandissima fisicità ed una velocità del tutto fuori dal comune. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, occhi sul talento spagnolo: è perfetto per Conte

Classe 1996, attualmente è in forza al Fulham con cui non sempre gioca titolare. Potrebbe essere perfetto per il Napoli di Antonio Conte non solo per la sua fisicità, ma anche per il suo modo di stare in campo e di interpretare il calcio.

Può agire sia da ala sinistra che sul versante destro e per questo motivo sarebbe perfetto. Inoltre, avendo giocato anche con il Barcellona, Adama Traorè ha anche la giusta esperienza. Si tratta di una soluzione last minute da tenere in considerazione, visto che avrebbe sicuramente costi contenuti.