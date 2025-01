Mercato Napoli, nuovo attaccante dal Ghana: cifre e dettagli

Mercato Napoli, arriva la svolta per il reparto avanzato da consegnare nelle mani di Antonio Conte al termine di questa sessione invernale. Il nome nuovo è una autentica sorpresa e spiazza tutti per tanti motivi. Andiamo a vedere le cifre ed i dettagli di questa ipotetica operazione che potrebbe chiudere questa sessione invernale.

I tempi stringono per la chiusura di questa sessione invernale di calciomercato ed in tal senso non si placano le notizie da questo punto di vista. Si tratta di una situazione in continuo e costante divenire dal momento che allo stato attuale delle cose sono due le piste calde che il club sta seguendo con molta attenzione. Il primo è sicuramente il difensore.

Se non arriva nessuno, in tal senso, non può partire Rafa Marin, che da tempo si è promesso al Villarreal e che preme per trovare maggiore spazio rispetto a quanto accaduto fino a questo momento. Per il reparto avanzato del Napoli, invece, adesso emerge un nuovo attaccante che arriva direttamente dal Ghana. Ecco tutte le cifre ed i dettagli che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, nome nuovo per Conte: le ultime notizie

Antonio Conte è stato categorico circa l’identikit del calciatore che vuole dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Pretende un calciatore pronto per determinati palcoscenici e con la capacità di poter incidere in un contesto come Napoli. Non un giovane di belle speranze visto che, per sua stessa ammissione, non vuole che ridano dietro al club con un colpo simile.

Adesso, però, arriva una notizia che non può non sorprendere. Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano sul proprio account X, il Napoli si sta muovendo per Francis Amuzu, calciatore belga di proprietà dell’Anderlecht e nato in Ghana. Un nome totalmente nuovo, che non può non destare interesse e curiosità. Andiamo a vedere i dettagli.

Napoli, il nuovo attaccante arriva dal Ghana: le cifre

Il calciatore su Transfermarkt ha una valutazione del valore pari a 4,5 milioni di euro, complice anche il fatto che il suo contratto scadrà nel 2025. Dopo 8 anni all’Anderlecht, condite da 250 partite, 28 gol e 31 assist quest’anno non ha giocato con troppa continuità.

Di piede sinistro, preferisce agire sul versante mancino e, visto che la trattativa procede spedita a quanto pare, potrebbe essere lui l’erede di Kvaratskhelia. Una notizia che non farà piacere ai tifosi del Napoli, che si aspettavano altro.