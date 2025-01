Calciomercato: Insigne di nuovo in Serie A, decisione a sorpresa

In sede di calciomercato italiano arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Lorenzo Insigne, a sorpresa, può far ritorno in Serie A, con la trattativa in questione che nessuno si aspettava. Arriva in tal senso la decisione a sorpresa, con il talento di Frattamaggiore pronto a lasciare il Toronto ed il Canada.

L’ex capitano del Napoli sta facendo ancora i conti con la sua avventura al Toronto, fatta di tanti alti e bassi e di poca continuità. Soprattutto in termini di rendimento. La scintilla con i suoi nuovi tifosi e con il club in generale non è mai scattata, complice anche un percorso in campionato ben al di sotto delle aspettative di tutti. Calciatori compresi.

Da tempo si vocifera del fatto che sia ormai ai margini del progetto tecnico e tattico del Toronto, che farebbe volentieri a meno del suo enorme ingaggio. In tal senso, un club sembrerebbe pronto ad accontentare Lorenzo Insigne ed a riportarlo in Serie A, dove ha dimostrato negli anni tutto il suo enorme valore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

L’ex capitano del Napoli pronto a tornare in Serie A

Come è noto, ha una gran voglia di tornare in Europa ed in generale nel calcio che conta, come si suole dire. A sorpresa però all’orizzonte si possono spalancare le porte di un ritorno in Italia che sarebbe a dir poco suggestivo. La destinazione, infatti, tenendo conto di vari aspetti e di vari fattori, avrebbe davvero del clamoroso. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, nei giorni scorsi Lorenzo Insigne sarebbe stato davvero molto, molto vicino al Cagliari. I sardi vedono in lui probabilmente l’uomo in grado di dare fantasia e qualità alla squadra ed una spinta nella lotta per la salvezza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Insigne di nuovo in Serie A: colpo di scena inatteso

Al momento pare che, però, leggendo le sue parole, la trattativa sia ferma, ma chissà che non si possa riaccendere negli ultimi giorni di mercato. Oltre al Cagliari, su Lorenzo Insigne ci sarebbero anche diversi club della Turchia a partire dal Besiktas ed i greci dell’Olympiakos. Insomma, sono ore decisive per il futuro dell’ex capitano del Napoli.