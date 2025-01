Napoli, svolta Buongiorno: la decisione di Conte sul recupero

Buongiorno è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, ma arriva la decisione di Conte in vista della sfida contro la Roma. Spunta la verità

Saranno ore decisive per conoscere anche il ritorno in campo o meno di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli è fermo da circa due mesi, ma negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo: la decisione spetterà a Conte.

Tutti si aspettavano di vederlo già in campo contro la Juventus, ma in conferenza stampa alla vigilia l’allenatore del Napoli aveva rivelato di recuperare il suo tono muscolare. Stando fermo per parecchio tempo, è difficile rivederlo subito al top nonostante abbia superato tutti i problemi specifici. Da pochi giorni il difensore del Napoli ha ripreso a correre con il resto della squadra, ma i tifosi vorrebbero conoscere la sua decisione in vista della trasferta di Roma.

Napoli, la mossa su Buongiorno: spunta tutta la verità

Saranno ore decisive anche sul fronte calciomercato: il Napoli vorrebbe chiudere il colpo Comuzzo per un investimento per il futuro. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per allestire una rosa sempre più competitiva: la coppia con Buongiorno si preannuncia molto interessante.

Come svelato dal portale pazzidifanta, Alessandro Buongiorno rischia di non essere convocato per la sfida contro la Roma. Il difensore del Napoli è stato fermo circa due mesi per infortunio, ma soltanto pochi giorni fa ha preso parte alle varie sedute di Antonio Conte con il resto della squadra. Spunta l’intreccio decisivo proprio con l’allenatore del Napoli che dovrà prendere una decisione per quanto riguarda il suo recupero.

Buongiorno sta sicuramente meglio, ma potrebbe arrivare soltanto la convocazione e non la titolarità vista la sicurezza che sta dando Juan Jesus. Conte non ha intenzione di rischiare per nuovi guai muscolari: l’idea è quello di averlo a disposizione al 100% per le prossime sfide di campionato.

Dopo il suo infortunio in tanti non si aspettavano queste prestazioni importanti da parte di Juan Jesus: il difensore brasiliano è tornato ad ottimi livelli dando stabilità alla retroguardia azzurra. Un altro tassello su cui ha lavorato egregiamente lo stesso Conte: ora Buongiorno potrebbe scendere in campo da titolare contro l’Udinese al Maradona. All’Olimpico spazio ancora dal primo minuto a Juan Jesus che vuole continuare a sposare la causa del Napoli.