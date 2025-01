Napoli, niente Garnacho: il sostituto di Kvara arriva dalla Spagna

Il ds Manna ha provato a chiudere per l’affare Garnacho, ma non si muoverà a gennaio. Spunta un nuovo profilo interessante dalla Spagna: ecco il nuovo sostituto di Kvara

L’addio a sorpresa del talento georgiano, ora al PSG, ha cambiato i piani della dirigenza partenopea. Il ds Manna ha seguito numerose piste in ottica futura: da Garnacho ad Adeyemi, ma finora non è riuscito a trovare in tempi brevi un sostituto all’altezza di Kvara. Spunta un nuovo profilo interessante dalla Spagna: ecco la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per individuare i nuovi colpi in ottica futura. Il Napoli ha intenzione di chiudere subito nuovi affari a gennaio: ecco la mossa a sorpresa per l’immediato presente. Saranno ore decisive per chiudere gli ultimi colpi di calciomercato: il ds Manna è al lavoro senza sosta in questi giorni per mettere a segno le prossime trattative di calciomercato. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha svelato il nuovo profilo seguito dal Napoli: lo manda Simeone.

Napoli, la nuova mossa dalla Spagna: ecco l’esterno per Conte

Tutto può cambiare nel giro di poche ore sul fronte calciomercato. Ecco la nuova mossa a sopresa per arrivare fino in fondo in campionato: urge un rinforzo in attacco, spunta tutta la verità dalla Spagna.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport nel mirino del ds Manna c’è anche l’esterno dell’Atletico Madrid, Rodrigo Riquelme, che non sta trovando tanto spazio con Simeone in questa stagione. In passato è stato già nel mirino della Roma, ma ora potrebbe essere la soluzione tampone per il Napoli. Sullo sfondo resta sempre viva la pista che porta a Ndoye del Bologna, pronto a fare le valigie per sbarcare subito in azzurro.

Negli ultimi giorni sono usciti tanti profili interessanti accostati alla squadra azzurra, ma l’ultima decisione spetterà al presidente De Laurentiis per nuovi investimenti per il futuro. Il Napoli vuole competere fino alla fine con Inter ed Atalanta per cullare il sogno Scudetto: spunta la nuova mossa a sorpresa dalla Spagna.

Il ds Manna vorrebbe così mettere a segno altri due colpi di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli vuole sognare in grande per avvicinarsi sempre di più alla corazzata Inter reduce da una stagione incredibile. Conte ha saputo subito rivoluzionare lo spogliatoio per confermarsi finora al primo posto, ma ora ha chiesto nuovi innesti di caratura internazionale.