Napoli scatenato: pronti 90mln per due acquisti – Il Mattino

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per i prossimi colpi in casa Napoli. Ecco la verità per il doppio affare da 90 milioni di euro: ADL scatenato

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per arrivare a chiudere i prossimi colpi di fine gennaio. La sessione invernale di calciomercato terminerà ufficialmente il 3 febbraio: c’è ancora tempo per pensare a nuovi affari per puntellare la rosa di Antonio Conte. Ora serve un ulteriore sforzo da parte del presidente De Laurentiis: tutta la verità.

La dirigenza partenopea vuole subito regalare nuovi colpi ad effetto in casa Napoli. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte: urgono subito nuovi rinforzi per puntare in alto. Ormai ci siamo per incrementare il tasso tecnico all’interno della formazione azzurra: il ds Manna è pronto a scatenarsi nelle ultime ore di calciomercato, ecco il doppio affare da 90 milioni di euro.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: Conte esulta

Un momento decisivo per la svolta in casa Napoli per i prossimi colpi di calciomercato. Il Napoli vuole subito chiudere anche colpi di prospettiva per metterli subito a disposizione di Antonio Conte: ecco la svolta a fine gennaio per il doppio affare da 90 milioni di euro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli è pronto a chiudere il doppio colpo da 90 milioni di euro. Dopo l’addio di Kvara, il presidente De Laurentiis è intenzionato a sparare i fuochi d’artificio a fine gennaio con gli arrivi di Garnacho e Comuzzo in maglia azzurra. Un pacchetto completo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: 60 milioni di euro per il talento argentino, 30 per il giovane difensore della Fiorentina ormai pronto al grande salto.

Garnacho è pronto a dire addio al Manchester United anche grazie all’intreccio con sponsor importanti che hanno intenzione di vederlo in maglia azzurra. Il doppio affare si dovrebbe chiudere entro domani, altrimenti il ds Manna virerà su altri obiettivi di ripiego almeno per gennaio. La strategia di ADL è stata chiara per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte per affrontare i prossimi mesi con serenità.

Il ds Manna vorrebbe subito regalare un doppio colpo in casa azzurra tra difesa ed attacco: ecco la mossa strategica del presidente De Laurentiis dopo la cessione di Kvara al PSG.