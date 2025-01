Dall’Argentina: hanno preso Garnacho, visite mediche a sorpresa

Alejandro Garnacho è pronto a dire addio al Manchester United. Dall’Argentina è arrivata la nuova bomba di calciomercato: visite mediche imminenti

Il talentuoso giocatore argentino del Man United, Garnacho, non vede l’ora di tornare a splendere lontano dal Manchester United. Un momento decisivo per svolgere immediatamente le visite mediche: ecco la verità a galla. Saranno ore frenetiche per mettere a segno nuovi colpi di caratura internazionale: tutto può cambiare in poco tempo.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno ore decisive per conoscere la prossima squadra di Garnacho: anche il Chelsea non molla la presa per il talentuoso esterno offensivo dei Red Devils. A poche ore dalla chiusura ufficiale di calciomercato, spunta un nuovo intreccio in casa Napoli. L’ultim’ora dall’Argentina ha svelato i prossimi piani per il talento argentino pronto a cambaire squadra già a gennaio.

Napoli, la mossa a sorpresa per Garnacho: ora cosa succede?

Il ds Manna continua a lavorare su più tavoli per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Conte. Spuntano nuovi rinforzi di qualità per puntare in alto già a gennaio: l’obiettivo Champions League è davvero ad un passo, ma ora si sogna anche lo Scudetto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Garnacho potrebbe svolgere subito le visite mediche con il Napoli come riportato da fonti argentine. Il giocatore del Manchester United è pronto a volare altrove: sulle sue tracce c’è da tempo anche il Chelsea, ma alla fine il presidente De Laurentiis potrebbe avere la meglio. Saranno ore decisive in casa azzurra per mettere a segno nuovi colpi di caratura internazionale: un intreccio anche con gli sponsor che darebbero l’ok per l’affare con il Napoli.

Il ds Manna è al lavoro senza sosta per chiudere anche per il colpo Comuzzo in difesa. Il centrale della Fiorentina sarebbe un grande investimento per il futuro: il classe 2005 è esploso definitivamente in questa stagione sotto la gestione di Raffaele Palladino. Dopo l’addio di Kvara, il presidente De Laurentiis è pronto ad investire anche per la rosa del futuro.

Garnacho potrebbe così volare subito al Napoli per mettersi a disposizione di Conte: le ultime ore di calciomercato potrebbero riservare colpi di scena per il presidente De Laurentiis pronto ad investire 90 milioni di euro a fine gennaio.