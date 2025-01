Napoli furioso: un’altra italiana sta comprando Adeyemi

Il Napoli è pronto a mettere a segno nuovi colpi suggestivi in ottica futura. Adeyemi è pronto per una nuova soluzione in Serie A: ecco l’intreccio decisivo

Il talentuoso attaccante tedesco del Borussia Dortmund, Adeyemi, è stato accostato a lungo anche al Napoli. Un’altra big della Serie A è pronta a beffare proprio gli azzurri per ingaggiare il giocatore classe 2002.

La dirigenza partenopea è pronta a chiudere nuovi affari a fine gennaio: il Napoli vorrebbe subito il colpo in attacco per il post Kvara. Non arriverà sicuramente Adeyemi che è stato già promesso ad un’altra big italiana: la mossa a sorpresa in ottica futura. Ecco l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici in vista del futuro: tutto può cambiare nelle prossime ore. Il ds Manna potrebbe così chiudere nuovi affari decisivi in Serie A: un momento decisivo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa di Adeyemi: l’affare in Serie A

Una nuova mossa a sorpresa in ottica futura per Adeyemi: il talentuoso giocatore del Borussia Dortmund vorrebbe così cambiare aria, ma non a gennaio. In estate c’è stata già la promessa per il futuro: spunta l’affare in Serie A.

Come svelato dal portale calciomercato.com, la Juventus è pronto a chiudere per il colpo dal Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Il ds Giuntoli è pronto a scatenarsi in estate dopo che è stato accostato a lungo anche dal Napoli: il classe 2002 è molto apprezzato da Conte, ma a gennaio ha optato per la permanenza in Bundesliga.

Il suo attuale contratto con il club tedesco scadrà il 30 giugno 2027, ma ora la Juventus potrebbe prenotare subito il colpo da novanta. La sua esperienza in Germania è pronta a terminare in estate: proprio ad inizio giugno aprirà una nuova finestra di calciomercato per ingaggiare subito Adeyemi. La Juventus punta a chiudere subito il colpo decisivo per incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera: la verità per il nuovo colpo in attacco.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è molto attivo per ingaggiare i prossimi rinforzi in vista della prossima stagione. Adeyemi sarebbe stato perfetto come sostituto di Kvara, ma ora tutto può cambiare in ottica futura. Un nuovo colpo in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: ecco la decisione definitiva in vista del futuro. Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa.