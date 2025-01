Napoli, Conte infuriato: costa 40 milioni, la decisione di Manna

Il Napoli è pronto a chiudere gli ultimi affari di fine gennaio. Spunta l’intreccio decisivo per arrivare alla chiusura totale: può saltare la trattativa

Ancora allarme in casa Napoli per un nuovo innesto di qualità. La trattativa non decolla ancora: spunta la decisione di Manna per un nuovo colpo da urlo. La dirigenza partenopea è molto attiva nelle ultime ore per arrivare così a chiudere i prossimi affari di calciomercato.

Il ds Manna vorrebbe regalare nuovi innesti di qualità a fine gennaio. Conte è pronto ad accogliere a braccia aperte i prossimi colpi di calciomercato: ecco la verità dell’ultim’ora svelata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Saranno mesi decisivi per mirare in alto: il ds Manna è voglioso di arrivare alla chiusura dei prossimi affari. Un punto di svolta per essere così pronto a nuove operazioni di mercato proprio al gong. Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi di caratura internazionale: spunta l’affare in standby nelle ultime ore.

Napoli, la novità dell’ultim’ora: la trattativa non decolla

Tutto può cambiare nelle prossime ore in casa Napoli per allestire una rosa sempre più competitiva. Spunta l’affare decisivo per rinforzare subito la retroguardia a disposizione di Conte: ecco gli ultimi dettagli dell’operazione in Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina continua a chiedere circa 40 milioni di euro per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo. La trattativa stenta a decollare con la richiesta eccessiva del presidente Commisso: Conte vorrebbe avere subito a disposizione nuovi colpi a fine gennaio per incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione.

La dirigenza partenopea vorrebbe così pensare alla difesa del futuro per chiudere il colpo Comuzzo. Il presidente Commisso continua a sparare alto, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta decisiva per l’affare. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la novità assoluta.

Comuzzo non vede l’ora di essere il perno della difesa della Nazionale italiana: classe 2005, ha subito mostrato grande personalità. Nei mesi scorsi ha raccontato anche di essere cresciuto a causa della brutta notizia per la mancanza della madre. Subito è diventato uomo per difendere alla grande dagli attacchi degli avversari: parole d’elogio sono arrivate anche dal Ct Luciano Spalletti che l’ha chiamato anche in Nazionale per la prima volta. Il ds Manna vorrebbe chiudere la trattativa in corso con la Fiorentina.