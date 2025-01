Napoli, Manna chiude per l’attaccante: lo porta Lukaku

Il ds Manna vorrebbe subito chiudere i prossimi affari in casa Napoli per regalarli subito a Conte. Spunta la mossa decisiva di Romelu Lukaku: il gesto dell’attaccante azzurro

Decisivo in campo, ma anche fuori: Romelu Lukaku ha fatto da tramite per il nuovo colpo di calciomercato in casa Napoli. Saranno mesi intensi per arrivare così alla nuova soluzione per individuare subito il sostituto di Kvara.

Saranno ore decisive in casa Napoli per arrivare così alla chiusura definitiva del nuovo affare. Il ds Manna vorrebbe subito regalare nuovi colpi ad Antonio Conte per affrontare nel migliore dei modi le prossime sfide di calciomercato. La dirigenza partenopea continua a fare la voce grossa: ecco la mossa a sorpresa. La dirigenza partenopea è molto attiva nelle ultime ore per arrivare così all’obiettivo in attacco per sostituire al meglio Kvara: la nuova verità in casa azzurra con il ruolo strategico di Romelu Lukaku.

Napoli, la mossa a sorpresa di Lukaku: arriva l’attaccante

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla soluzione definitiva. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande: spunta la nuova mossa a sorprsa dell’attaccante belga che potrebbe essere protagonista nella trattativa.

Come svelato dal giornalista di Sky Sport Svizzera, Sacha Tavolieri, Lukaku ha già parlato con il prossimo colpo in attacco del Napoli. Francis Amuzu è pronto a sposare il progetto azzurro per incidere subito in Serie A: nella giornata di ieri ha giocato (forse) la sua ultima partita con la maglia dell’Anderlecht. Conte avrebbe già dato il suo via libera nonostante non sia un primissimo nome della lista del ds Manna, ma il tempo stringe.

Una nuova mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo in campionato. Il Napoli vuole continuare a cullare il sogno Scudetto dopo una stagione da incorniciare: dopo il decimo posto Conte ha inciso già in maniera notevole per competere punto a punto con le corazzate Inter ed Atalanta. Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: spunta il nuovo intreccio per l’attacco dell’allenatore azzurro.

Novità importanti potrebbero arrivare già prima della sfida contro la Roma in programma domenica sera all’Olimpico. Il Napoli è pronto a chiudere per due colpi interessanti: il ds Manna vorrebbe essere protagonista negli ultimi tre giorni di calciomercato per regalare nuovi innesti di qualità a Conte. Ormai ci siamo, il tempo stringe.