Napoli, nuovo sostituto Kvara: arriva dall’Arabia Saudita

Il Napoli è pronto a chiudere subito il nuovo sostituto di Kvara. Sono passati già tanti giorni per arrivare così alla decisione definitiva: spunta l’intreccio dall’Arabia Saudita

Una voglia immensa di arrivare in alto. Il Napoli è pronto a chiudere per il nuovo colpo in attacco: spunta il nuovo intreccio dall’Arabia Saudita per essere protagonista nei prossimi mesi di gennaio. Il ds Manna vorrebbe subito regalare un nuovo innesto di spessore in vista del futuro: ecco la mossa a sorpresa dall’Arabia Saudita.

I tifosi azzurri si aspettano subito il nuovo colpo per il sostituto di Kvara. Sono stati giorni difficili per il ds Manna che ha continuato a lavorare duramente: spunta la mossa a sorpresa dall’Arabia Saudita. Un momento decisivo per arrrivare così alla chiusura dell’affare immediata: il Napoli cercherà così di accontentare subito Antonio Conte che è pronto a preparare la miglior strategia per affrontare la Roma all’Olimpico.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: nuovo colpo per il post Kvara

Spunta la nuova mossa a sorpresa per portare a termine la trattativa per il sostituto di Kvara. Il talento georgiano è pronto ad essere protagonista nel campionato francese con il PSG, ma il presidente De Laurentiis è intenzionato ad investire subito i 75 milioni arrivati dalla sua cessione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Napoli sta trattando con RSC Anderlecht per Francis Amuzu ma nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin: all’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno. Un momento decisivo per chiudere subito il nuovo affare in attacco: il ds Manna è pronto a regalare un nuovo esterno offensivo ad Antonio Conte.

Saranno ore frenetiche per puntare subito in alto anche sul fronte calciomercato: l’ex Nizza vorrebbe così sbarcare in Serie A, ma già in passato è stato vicinissimo agli azzurri. Il Napoli è proiettato al ritorno immediato in Champions League, ma continuerà a cullare il sogno Scudetto.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare a chiudere l’obiettivo di calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa in casa Napoli per ambire a grandi palcoscenici: il ds Manna preme anche per il colpo Comuzzo, ma il club viola continua a chiedere 40 milioni di euro. Al momento la cessione di Rafa Marin al Villarreal è stata congelata, ma c’è ancora tempo per chiudere l’affare.