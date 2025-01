Napoli: niente Comuzzo, altro centrale per Conte

In casa partenopea prosegue la caccia al difensore. Il giocatore della Fiorentina resta l’obiettivo numero uno, ma Manna lavora anche su altri profili

Si preannunciano giorni di lavoro in casa Napoli per il centrale. L’obiettivo numero uno, come annunciato in più di un’occasione, resta Comuzzo, ma la trattativa fatica a sbloccarsi. Come ben sappiamo, Manna non ha nessuna intenzione di forzare la mano e aspetterà ancora qualche ora prima di cambiare strategia. Lo ha fatto con Garnacho e, se Commisso non abbasserà le pretese, succederà anche con il centrale magari rinviando il discorso a settembre.

Per questo motivo non è da escludere che si possa andare con forza su un altro giocatore durante le ultime ore di calciomercato. Il profilo piace, è giovane e potrebbe rappresentare una idea last minute per consentire comunque a Marin di ritornare in Spagna. Siamo ancora nel campo dei ragionamenti e quindi può succedere di tutto. Ma le idee a Castel Volturno sono molto chiare.

Calciomercato Napoli: l’alternativa a Comuzzo

Comuzzo in questo momento resta il principale nome per la difesa del Napoli. La Fiorentina, però, non sembra intenzionata ad abbassare le pretese e i 40 milioni ad oggi non sono nei piani di Manna. Per questo motivo si lavora con attenzione anche ad altri profili e uno interessa da tempo e gioca in Serie A.

Il nome in questione è sicuramente quello di Diego Coppola. Il centrale del Verona è uno dei calciatori nel mirino da tempo del Napoli per rinforzare la difesa in questo calciomercato ed ecco che potrebbe tornare in pole position se la situazione di Comuzzo non dovesse cambiare. Al momento siamo in una fase di attesa perché si insiste con la Fiorentina. Ma se non ci dovessero essere novità in davvero poco tempo, a quel punto l’idea che porta in terra scaligera è da prendere in considerazione.

Coppola è uno di quei nomi che potrebbero dare una certezza a Conte nel reparto difensivo. Per il momento siamo comunque nella fase valutazione e riflessioni. Vedremo se ci sarà una apertura per Comuzzo nelle ultime ore della sessione invernale oppure il Napoli punterà sul centrale del Verona.

Mercato Napoli: Coppola resta un obiettivo

Coppola resta un obiettivo di calciomercato del Napoli anche se per adesso si è concentrati su Comuzzo. In caso di una fumata nera definitiva, Manna potrebbe virare direttamente sul centrale del Verona.