Napoli: Ngonge in Serie A, scambio last minute

A Castel Volturno sono in corso delle riflessioni anche sul belga. Non è da escludere che possa essere utilizzato come pedina di scambio

Riflessioni in corso in casa Napoli. Manna in queste ultime ore sta facendo tutte le valutazioni del caso sul post Kvaratskhelia. Ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa entrare nella questione anche il vice Politano. Quel ruolo, almeno sulla carta, è ricoperto da Ngonge, ma sappiamo che il belga sta trovando poco spazio e per questo motivo si sta ragionando su una sua partenza. Al momento sono state rimandate al mittente le proposte di Lazio e Bologna perché l’intenzione è quella di mettere sul tavolo uno scambio.

Un altro club di Serie A, secondo le informazioni di Attilio Malena, starebbe ragionando su questa ipotesi. Resta la possibilità quindi di uno scambio last minute con il Napoli e Ngonge protagonista. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo se questa pista prenderà piede oppure no.

Calciomercato Napoli: ipotesi scambio, i dettagli

Il Napoli si priverà di Ngonge solo se troverà il sostituto. Una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto vista la necessità di avere un vice Politano. Solitamente quel ruolo lo ha ricoperto Spinazzola o Mazzocchi, ma l’assenza di terzini costringe Manna a valutare questa possibilità.

E, stando alle ultime indiscrezioni, è possibile uno scambio tra Napoli e Roma con il coinvolgimento di Soulé e Ngonge. Sappiamo quanto Manna punti molto sull’argentino anche se, almeno fino ad oggi, non c’è stata una vera apertura da parte di Ranieri. Ma l’inserimento del belga potrebbe magari far cambiare idea allo stesso tecnico capitolino. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi. Ma resta una pista molto importante e da tenere in considerazione visto che si tratta di un calciatore che è da tempo sulla lista del direttore sportivo partenopeo.

Soulé, quindi, potrebbe essere il colpo last minute del Napoli in questa sessione. Naturalmente mancano ancora diverse ore alla chiusura del calciomercato e può succedere di tutto. Ma le idee sono molto chiare vedremo se lo scambio con la Roma che coinvolgerebbe anche Ngonge si trasformerà in realtà.

Mercato Napoli: Soulé resta un obiettiv

Il Napoli continua a seguire da vicino Soulé anche in ottica calciomercato estivo. La speranza di Manna è quella di chiudere nell’immediato, ma non è da escludere che il discorso si possa rinviare direttamente a giugno.