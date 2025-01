Assist dal Bayern: nuovo esterno per Conte

Prosegue la caccia al sostituto di Kvaratskhelia. Il tecnico leccese spera di poter avere delle buone notizie in davvero poco tempo

In casa Napoli prosegue la caccia del sostituto di Kvaratskhelia. La trattativa con Garnacho sembra essere tramontata in via definitiva e la società è al lavoro per cercare di individuare il profilo giusto. Nelle ultime ore ci sono state delle accelerazioni in diverse trattative, ma non è da escludere che alla fine si possa decidere di puntare anche su un mister X. La Gazzetta dello Sport non esclude questa possibilità e c’è un nome che stuzzica molto la fantasia di Conte.

Una trattativa non semplice da chiudere nel giro di davvero poco tempo, ma il Napoli è pronto comunque a fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Si tratta di una ipotesi in questo momento e vedremo se nelle prossime ore si potrà trasformare in realtà oppure il discorso sarà rinviato al calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Conte ha dato una chiara indicazione alla società: non intervenire tanto per. L’idea è quella di portare a Napoli un sostituto di Kvaratskhelia solo se è di qualità. Per questo motivo si è puntato con forza su nomi come Garnacho e Adeyemi senza però riuscire ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ora, però, c’è un profilo che potrebbe tornare molto utile al Napoli e stiamo parlando di Kulusevski. Lo svedese fino a poco fa sembrava più un nome in ottica calciomercato estivo. Ma la situazione potrebbe cambiare. Stando alle informazioni di fichajes.net, il Tottenham ha deciso di puntare tutto su Tel e a questo punto non è da escludere che possa esserci un via libera alla cessione dell’ex Juventus. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere questo colpo di calciomercato oppure no.

Sicuramente, come spiegato in precedenza, Kulusevski è un nome che stuzzica molto il Napoli. Per il momento si tratta di un profilo soprattutto in ottica calciomercato estivo, ma non è da escludere che si possa aprire una possibilità in queste ultime ore.

Mercato Napoli: se mister X fosse Kulusevski?

Sul sostituto di Kvaratskhelia di nomi ne sono stati fatti abbastanza, ma per il momento non abbiamo assistito a trattative chiuse. E attenzione alla possibilità di sondare il terreno in modo serio per Kulusevski in questi ultimi giorni di calciomercato.