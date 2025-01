Infortunio Buongiorno: slitta la data del rientro

La situazione Buongiorno continua a tenere in ansia in casa Napoli. Potrebbe slittare il ritorno in campo del difensore ex Torino

Quando rientrerà in campo Buongiorno? Difficile dare una risposta a questa domanda. In molti si aspettavano un suo rientro tra i convocati già lo scorso weekend, ma alla fine si è preferito non prendersi inutili rischi. Ora da qualche giorno la telenovela sta riguardando la partita contro la Roma. Anche qui, però, da Castel Volturno trapelano davvero poche indicazioni. La volontà del club è molto chiara e difficilmente ci sarà un passo indietro in questo senso.

Intervenuto in una trasmissione radiofonica, Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, ha fatto un piccolo punto sulla situazione di Buongiorno e sul recupero dall’infortunio. La situazione è sicuramente in netto miglioramento e la speranza è che si possa comunque riuscire ad averlo a disposizione nel minor tempo possibile. Naturalmente la volontà è quella di non prendersi rischi che sarebbero assolutamente inutili.

Napoli: infortunio Buongiorno, i tempi di recupero

Sui tempi di recupero di Buongiorno ad oggi abbiamo diversi dubbi e davvero poche certezze. La speranza di Conte è sempre quella di poterlo recuperare nel minor tempo possibile anche perché stiamo parlando di un calciatore fondamentale nello scacchiere del Napoli. Ma a Castel Volturno non si vogliono prendere rischi inutili considerato che al momento la stagione è lunga e le partite decisive devono ancora arrivare.

Secondo quanto riferito da Altamura, l’obiettivo del Napoli è quello di averlo a disposizione a pieno regime contro l’Inter. Quindi contro la Roma è possibile la panchina oppure una mancata convocazione per poi sfruttare Udinese, Lazio e Como con l’obiettivo di portare Buongiorno al massimo della forma. Naturalmente molto dipenderà dalla condizione del giocatore e dalle sensazioni che lo stesso giocatore presenterà nei prossimi giorni.

L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di non prendersi inutili rischi e portare Buongiorno al massimo della condizione per la sfida contro l’Inter. Un match scudetto nel quale Conte avrà bisogno della migliore squadra possibile per cercare di portare a casa i tre punti.

Il ritorno di Buongiorno in campo dall’infortunio è previsto per la sfida contro l’Udinese. Vedremo nei prossimi giorni se contro la Roma potrà essere almeno in panchina oppure si deciderà di attendere ancora una settimana.