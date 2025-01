Mercato Napoli, colpo di scena per l’attaccante: annuncio del ds

Mercato Napoli, arriva il colpo di scena del tutto inatteso per l’attaccante. Si tratta di una svolta non di poco e di una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno. C’è, in tal senso, l’annuncio da parte del direttore sportivo, che spiega come stanno realmente le cose. Ecco le ultime notizie da conoscere.

Gli azzurri come è noto stanno facendo i conti con una situazione in continuo e costante divenire, come si suole dire. In tal senso, la priorità in senso assoluto era quella di rimpiazzare adeguatamente Khvicha Kvaratskhelia e mettere nelle mani di Antonio Conte un difensore centrale per lasciar partire Rafa Marin. La situazione, però, quando siamo ormai giunti al 31 gennaio, è totalmente bloccata.

Sia per un profilo che per l’altro. Non c’è tempo da perdere, da questo punto di vista, e bisogna seriamente accelerare per evitare di arrivare alla chiusura di questa sessione con la squadra nettamente e pesantemente indebolita. In tal senso, per l’attaccante arriva un importante colpo di scena. C’è, in tal senso, l’annuncio da parte del direttore sportivo. Ecco le ultime.

Mercato Napoli, sorpresa per il nuovo attaccante

La situazione da questo punto di vista è in continuo divenire e sono tanti i profili che sta valutando con estrema attenzione la squadra mercato guidata da Giovanni Manna. Da questo punto di vista arrivano notizie a dir poco significative che ci fanno intendere anche l’indirizzo che ha preso la compagine azzurra. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Stando a quanto raccontato in una intervista concessa ai microfoni di AS, il direttore sportivo dell’Aston Villa Monchi ha parlato a chiare lettere dell’interesse del Napoli nei confronti di Jhon Duran, fortissimo attaccante colombiano. A quanto pare, la trattativa e l’interesse erano concreti, ma alla fine per il calciatore si è concretizzata la pista Arabia Saudita.

Napoli, annuncio del direttore sportivo: la verità sul bomber

Il calciatore ha un potenziale enorme, come ha avuto modo di far vedere nella sua parentesi in Premier League. Si tratta di una perdita, dunque, non di poco conto per tutto il calcio europeo, dal momento che su Jhon Duran, oltre al Napoli, c’era il forte interessamento sia del Borussia Dortmund che del Paris Saint Germain. Insomma, si è trattato di una beffa per tutti.