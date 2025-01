Si riapre la pista Garnacho: il maxi scambio è la chiave

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti e lascia di stucco. In maniera del tutto inattesa si riapre la pista che porta ad Alejandro Garnacho, con la soluzione per sbloccare questa operazione che è rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte e come stanno le cose.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri del calciomercato internazionale. Con la maglia del Manchester United ha fatto vedere solo a sprazzi quello che è il suo enorme potenziale, limitato dalla giovane età ma anche da un contesto molto complicato per tante questioni. A partire dal rendimento da incubo della squadra in senso assoluto.

Il Napoli fino a questo momento si è dovuto scontrare con le richieste dei Red Devils, che valutano il talento una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, ritenuti troppi dal club di Aurelio De Laurentiis. Nel futuro di Alejandro Garnacho, però, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che la chiave può essere seriamente rappresentata dal maxi scambio.

Svolta per l’argentino: le ultime sul suo addio allo United

E’ stato senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa sessione di mercato di gennaio. Il nuovo allenatore del Manchester United, vale a dire Ruben Amorim, sembra puntare tantissimo su di lui, nonostante il calciatore abbia fatto intendere di volersi misurare con una nuova esperienza. Adesso, però, può seriamente arriva una svolta del tutto inattesa.

Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, il Chelsea potrebbe seriamente tornare alla rincorsa per Alejandro Garnacho, dopo che i Blues sembravano ormai essersi chiamati fuori proprio per le richieste del Manchester United. E la svolta, per beffare in maniera definitiva il Napoli, può essere rappresentata proprio dal maxi scambio.

Garnacho può ancora dire addio: la chiave è lo scambio

Il Chelsea, infatti, vorrebbe impostare la trattativa sulla base di uno scambio che potrebbe portare al Manchester United il talento Nkunku, con Garnacho a percorrere invece la strada opposta ed a sbarcare a Londra.

Al momento, il Napoli per lui sembra aver alzato in maniera definitiva bandiera bianca, puntando su profili più a basso costo e rimandando l’investimento grosso per l’estate. Insomma, si tratta di una pista da tenere sotto osservazione.