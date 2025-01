Altro cambio in panchina, Montella torna in Serie A

Vincenzo Montella, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in Serie A e si tratta di una pista che sta per prendere piede. Il club, infatti, ha deciso di cambiare ancora una volta in panchina e l’attuale commissario tecnico della Nazionale turca sembra la pista più calda. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, per quanto riguarda le panchine in Serie A la situazione è sempre estremamente difficile e complicata da gestire. Da questo punto di vista, infatti, molto spesso per i club un esonero o in generale un cambio in panchina rappresenta la strada più veloce ed immediata per provare a dare una sterzata nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto.

Chiaramente, però, davanti a fallimenti o prestazioni deludenti le responsabilità vanno divise e distribuite in maniera più equa. In tal senso, un altro club del massimo campionato italiano sembra essere pronto a cambiare in panchina. E per il nuovo allenatore sembra che abbia collocato Vincenzo Montella in cima alle sue preferenze. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il CT della Turchia torna in Serie A: le ultime

Alla guida della Turchia l’ex allenatore della Fiorentina ha fatto cose straordinarie, salvo poi avere alcuni passaggi a vuoto prima con il Milan e poi con la Sampdoria. Il passaggio in Turchia, all’Adana Demirspor prima e con la Nazionale turca poi, gli ha permesso di rilanciarsi ed ora a sorpresa può tornare in Italia dalla porta principale, come si suole dire.

Stando a quanto raccontato da Forzaroma, infatti, in casa Roma ci si sta guardando seriamente attorno per il dopo Ranieri ed a quanto pare in cima alla lista dei desideri del club di proprietà dei Friedkin ci sarebbe proprio Vincenzo Montella. Per lui sarebbe un suggestivo ritorno, dal momento che ha rappresentato i giallorossi prima da calciatore e poi da allenatore.

Montella di nuovo in Serie A, il club sembra aver deciso

Non mancano, ovviamente, le alternative, dal sogno Carlo Ancelotti fino ad arrivare a Massimiliano Allegri, per i quali però non sono stati mossi passi concreti. La pista Montella sembra essere quella preferita da parte della Roma, con Ranieri che nella scelta del prossimo allenatore giocherà un ruolo decisivo.