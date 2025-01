Napoli, svolta per il regalo a Conte: scelto il nuovo difensore

In casa Napoli, con la sessione di gennaio che sta per volgere al termine, arriva la svolta per il regalo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di una svolta significativa ed importante, dal momento che la scelta è stata fatta e la strada potrebbe essere seriamente segnata adesso. Andiamo a vedere per quale motivo.

Giovanni Manna sembra essersi infilato in una sorta di vicolo cieco nel calciomercato. Ha inseguito, per il post Kvaratskhelia, per settimane Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, senza tuttavia riuscire a chiudere questi due colpi. Proprio per questo motivo, per dare un senso agli enormi sforzi fatti fino a questo momento, bisogna regalare a Conte i rinforzi chiesti.

Antonio Conte, da questo punto di vista è stato chiarissimo: servono calciatori pronti e non profili da far crescere. Per evitare che gli altri possano ridere del Napoli, per parafrasare il tecnico azzurro. In tal senso, però, adesso arriva una svolta per il nuovo difensore da consegnare al tecnico dei partenopei. La scelta sembra essere stata fatta da questo punto di vista.

Svolta per gli azzurri: colpo di scena per la difesa

Il Napoli, infatti, come è noto, sta pensando seriamente, dal momento che ormai tutto si è complicato per quanto concerne il reparto avanzato, sulla difesa, anche per dare la possibilità a Rafa Marin di andare al Villarreal per tornare in patria e poter giocare con continuità. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto che potrebbe cambiare tutto.

Stando a quanto raccontato da diversi media, infatti, la Fiorentina avrebbe anche individuato l’erede di Comuzzo, obiettivo numero uno per il Napoli. Si tratterebbe di Daniele Ghilardi, giovane talento in forza all’Hellas Verona. Secondo FirenzeViola, infatti, il procuratore di entrambi i difensori sono al Viola Park per discutere con la Fiorentina e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Napoli, può arrivare il regalo a Conte: decisione presa

Michelangelo Minieri, procuratore tra gli altri di Comuzzo e di Ghilardi, ha incontrato oggi la Fiorentina proprio per portare avanti queste due trattative di mercato e per capire quali sono i margini che ci sono per questa doppia operazione che potrebbe accontentare anche il Napoli. Sono ore caldissime, queste, che potrebbero segnare il presente ed il futuro del club azzurro.