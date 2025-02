Napoli, paura per Meret: il gesto decisivo del portiere

Ancora problemi per Alex Meret che è stato continuamente bersagliato dai tifosi del Napoli. In questa stagione ha conquistato tutti, ma ecco quello che ha dovuto fare nelle ultime ore

Con la gestione di Antonio Conte il portiere friulano è cresciuto anche sotto il profilo della leadership: le sue qualità tecniche sono indiscutibili, ma poche ore fa si è reso protagonista di un gesto decisivo. Ecco quello che è successo nella sua vita privata.

Conte continua a preparare la sfida contro la Roma per centrare l’ottava vittoria consecutiva. Saranno ore frenetiche anche sul fronte calciomercato per chiudere i due colpi tanto annunciati in casa Napoli, ma nel frattempo è arrivata tanta paura per il portiere azzurro Alex Meret. Un momento di ansia per tutta la sua famiglia, ma per fortuna non è successo nulla di grave. In poco tempo tutto è cambiato: anche le altre big della Serie A hanno pensato a lui per il colpo tra i pali, la sua decisione per il futuro non è ancora arrivata.

Napoli, ore di paura in casa Meret: la verità

Il ds Manna continuano a lavorare su più fronti per pensare anche al futuro di Meret: l’ultima parola spetterà al portiere friulano, ma poche ore fa si è reso decisivo con un gesto da urlo anche fuori dal campo.

Giornata di paura per il portiere del Napoli, Alex Meret, che ha sorpreso due ladri che volevano intrufolarsi nella sua abitazione a Lucrino. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, ma fortunatamente il peggio è passato grazie al suo gesto tempestivo. Soltanto tanto spavento per lui e per la sua famiglia.

L’estremo difensore friulano dovrà prendere così una decisione immediata anche per quanto riguarda il suo futuro. Dal primo febbraio Meret è libero di accordarsi con un altro club prestigioso visto che è in scadenza di contratto nel giugno 2025. Le trattative per il rinnovo contrattuale continuano, ma finora non è arrivata la firma ufficiale.

Il suo obiettivo è quello di essere ancora protagonista con il Napoli, ma anche altre big italiane si sono mosse per conoscere la sua decisione. Il quadro sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni: il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo dopo sei mesi da applausi. Il portiere friulano ha salvato la sua squadra in tante occasioni con interventi prodigiosi: ecco tutta la verità.