Calciomercato, colpo Ramos in Serie A: giocherà in una big

Ramos è pronto a sbarcare in Serie A. Già in passato l’attaccante portoghese è stato accostato alle big italiane: ecco la mossa a sorpresa

Il calciomercato può regalare subito colpi decisivi in Serie A. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per il futuro di Ramos che non vede l’ora di puntare in alto: spunta l’intreccio decisivo con la big italiana.

Tutto può cambiare in poche ore. La chiusura della sessione invernale di calciomercato arriverà ufficialmente il 3 febbraio: tanti club italiani, tra cui il Napoli, dovranno ancora mettere a segno nuovi colpi decisivi per puntellare le rispettive rose. Spunta un nuovo intreccio per l’attaccante portoghese Goncalo Ramos, ancora protagonista con la maglia del PSG. Con l’arrivo di Kvara, lo spazio per lui si ridurrà notevolmente: ecco la proposta del noto agente Jorge Mendes.

Calciomercato, arriva la proposta per Ramos: l’intreccio

Una mossa decisiva per arrivare in alto. Spunta la nuova mossa strategica per vederlo subito in Serie A: ecco la sua prossima destinazione. Saranno ore frenetiche per puntare in alto in vista dei prossimi mesi decisivi: tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante portoghese del PSG, Goncalo Ramos, è stato offerto alla Juventus. Poche ore fa è sbarcato proprio a Torino il noto procuratore Jorge Mendes: avrebbe già incontrato il ds bianconero Cristiano Giuntoli per chiudere subito l’affare. Ore frenetiche anche in casa bianconera per chiudere subito nuovi colpi per Thiago Motta: tutto dipenderà anche dall’addio o meno di Dusan Vlahovic.

La stagione della Juventus era iniziata nel migliore dei modi con un nuovo progetto tecnico con l’ex allenatore del Bologna. Ora Motta non sta attraversando un ottimo periodo di forma: spuntano anche voci di un possibile esonero. I tifosi bianconeri si aspettano sempre di più dalla squadra che rischia anche di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Goncalo Ramos sarebbe funzionale all’idea di calcio di Thiago Motta: tutto gira intorno al futuro dell’attaccante serbo della Juventus. Vlahovic non sembra essere più felice in maglia bianconera: nell’ultimo periodo sono arrivate tante critiche per lui, ma mancano soltanto poche ore alla chiusura ufficiale del calciomercato. Una nuova idea in Serie A per vederlo subito protagonista: un momento decisivo per chiudere l’affare per l’attaccante portoghese. Tutto può cambiare in così poco tempo per il suo sbarco in Serie A.